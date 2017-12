Nahradí templáři Jona Sněha? Přichází výpravný seriál Knightfall, při natáčení shořely kulisy na Barrandově

Hra o trůny se pomalu chýlí ke konci, a HBO se proto musí zamyslet, co nabídne svým divákům. Historická témata táhnou a nové trikové možnosti umožňují podívat se do doby „tenkrát“ daleko snadněji, než tomu bylo kdy dříve. Takže templáři dostali zelenou.

Příprava scénáře trvala tři roky. Štáb měl k dispozici značné prostředky, a i když kvůli programovému zařazení seriálu nemohl použít tolik sexu, jako je třeba u Borgiů nebo ve Hře o trůny, na násilí se v něm nešetří ani trochu. Příběh začíná během pádu Akkonu v roce 1291, kdy se hrstce templářů podaří uprchnout z obleženého města a odvézt z něj svatý grál. I když právě o tuto relikvii vzápětí přijdou – Bůh se od nich odvrátil.

Hlavní děj se začíná odehrávat až patnáct let po této události, v Paříži pod vládou Filipa Sličného, kdy templáři hromadí majetek a boji se příliš nevěnují. Tvůrci se snaží zaplnit příběh historickými postavami a rozehrát story, která vyvrcholí – určitě až po několika sezonách – zákazem řádu, jeho rozpuštěním a konfiskací majetku. Ale to jsou daleké vyhlídky; zatím nikdo neví, jak bude seriál přijat diváky. Pokud zaboduje, bude se točit dál. Pokud ne, zůstane u prvních deseti epizod, které jsou již natočeny a chystají se k odvysílání.

Z prvních dvou dílů, které jsme v Kině Světozor měli možnost vidět, vyplývá hned několik úskalí, s nimiž si bude muset dějová linka poradit. Hlavním z nich je chabý ústřední padouch, kterým je intrikář William de Nogaret (Julian Ovenden). Ten je královským kancléřem a hraje své vlastní hry. Postava se snaží podobat lordu Baelishovi z GoT, ale tak nějak postrádá jeho charisma. Hlavním hrdinou a drsňákem je pak přímočarý Rytíř templu Landry (Tom Cullen), který nevyniká v diplomacii, ale s o to větší radostí vede své muže do boje. Vzhledem k tomu, že se záhy stane velitelem pařížských templářů, bude se muset vyrovnat nejen s velením, ale i se svou milostnou aférou, která je z celých prvních dvou dílů seriálu asi nejpřitaženější za vlasy – ale nechte se překvapit.

Jde sice převážně o mužskou éru lidských dějin, ale Soumrak templářů má i silnou ženskou hrdinku, královnu Janu (Olivia Ross). Ta se mimo jiné snaží dopomoci své dceři ke sňatku z lásky, a to za pomoci samotného papeže (Jim Carter). Romantika tedy také nechybí, a tak celá rodina bude moci usednout k televizním oltářům a nechat se pochlístat krví Maurů, lapků i templářů.

První dva díly seriálu neprozradí mnoho, ale postrádají jedno – háček, který by vás nutil vyhlížet po skončení epizody další díl. Je to takový „hezký“ rodinný seriál pro 21. století. Se spoustou krve a slow motion. Aby se z něj stal nový kult, bude muset do konce sezony ještě setsakramentsky přidat.