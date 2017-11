Zemřel zpěvák Karel Štědrý, proslavil se hitem Mám malý stan

Ve věku 80 let dnes zemřel zpěvák, herec, konferenciér a scenárista Karel Štědrý. ČTK to řekl jménem rodiny Jan Hájek. Štědrý patřil k hlavním představitelům slavné éry české populární hudby 60. let. Působil v Redutě, Semaforu či Rokoku a jeho kariéru lemovalo množství úspěšných písní a hereckých rolí. Mimo jiné má na kontě slavný duet s Waldemarem Matuškou Mám malý stan, známé jsou i jeho hity Písmena nebo Magdaléna. Jako herec se objevil ve filmech Kdyby tisíc klarinetů nebo Ta naše písnička česká.