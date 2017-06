Den, kdy se zrodil glam rock. Před 45 lety představil David Bowie Ziggyho Stardusta | Reflex.cz

Před 45 lety, 6. června 1972, představil britský zpěvák David Bowie album, které jej zařadilo do klubu nejvlivnějších autorů moderní hudby a které také položilo základ nového žánru glitter (glam rock). Ve svém vrcholném albu The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars vytvořil provokatér Bowie postavu ZiggyhoStardusta, rockové hvězdy, kterou rozdrtí vlastní kult osobnosti.