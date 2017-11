Vladimír Pikora o bitcoinu: Sledujeme v přímém přenosu největší cenovou bublinu za 400 let

Dva ruští vojáci si povídají. Jeden říká druhému: „Ivane, neměl bys dávat peníze do vodky, měl bys je dávat do banky!“ Druhý mu opáčí: „Ale která banka mi dá 40 %?!“ Ano, tahle základní investorská poučka vždy platila, vodka dala víc procent než banka. Výnos 40 % byl vždy považován za extra vysoký, až těžko překonatelný. Už to ale neplatí. Bitcoin ve středu odpoledne překonal metu 11 394 dolarů. Od začátku roku tak přinesl svým majitelům výnos 1054 %.

To není normální!!! Jen od 12. do 29. listopadu vynesl svým majitelům 94 %. Pochopitelně že to láká pozornost. To si nikdo nechce nechat ujít. Je to klasická zlatá horečka. Všichni vidí zisky a zapomínají na rizika. Všem v očích září číslo 17 875. Tolik dolarů stál v pondělí bitcoin v Zimbabwe, kde se díky specifické ekonomické situaci a inflaci silně rozšířil. (Možná by se dokonce dalo mluvit o první částečně, a přitom zcela spontánně „bitcoinizované“ ekonomice světa.) Zdá se proto logické, že když už někdo někde zaplatil tuto částku, zaplatí ji i jinde. K této metě nyní směřuje trh. A může tam být během několika týdnů či i jen dnů.

Nejspíš právě sledujeme něco, o čem se bude psát v učebnicích ekonomie a financí. Bitcoin je bublina. Mnoho jeho zastánců tvrdí, že tomu tak není, a mají argumenty, proč má bitcoin budoucnost. V tom ale není spor. Bitcoin budoucnost klidně může mít. Je však důležité pochopit, co to je cenová bublina. Tu můžeme definovat jako něco, co se nakupuje POUZE kvůli vidině zisku, nikoli kvůli reálné poptávce (potřebě). To je rozdíl proti akciím, proti zlatu, proti pozemkům. Tam je spekulace jen částí poptávky, byť může být částí velkou. V případě bitcoinu je však reálná poptávka pro účely transakcí jen zlomečkem procenta. Proto to JE bublina.

Velmi to připomíná takzvanou tulipánovou horečku. Tehdy během několika měsíců podražily v Nizozemsku cibulky tulipánů na padesátinásobek. Je dokonce zdokumentovaný případ, jak někdo vyměnil pivovar za tři cibule tulipánů ve vidině, že mu to přinese mnohonásobek. (Jestli ho směnil s panem Heinekenem, či někým jiným, však už záznamy neříkají.) Jak to dopadlo, víme. Hrstka lidí vydělala majlant a mnoho lidí prodělalo vše. Nizozemská ekonomika se tím dostala do ohromných problémů. A proč zrovna tulipánová, a ne nějaká jiná, z historie známá bublina? Protože graf a časový „harmonogram“ růstu ceny jsou v tomto případě právě oné slavné tulipánové bublině mezi všemi ostatními, co přišly později, nejpodobnější.

To, že si myslím, že se jedná o bublinu, ovšem neznamená, že krátkodobě nemůže jít cena ještě výš. Poptávka je ohromná, každý se chce svézt na rostoucí vlně. Uplynulý víkend byl asi zlomový. Provozovatel jedné z bitcoinových peněženek oznámil, že mu za poslední tři dny přibylo 300 000 uživatelů. Jen u této firmy tak každou hodinu naskočí do spekulací přes 4000 lidí. Podobných firem jsou mraky a příští týden do spekulací naskočí ještě více domácností.

Došlo to tak daleko, že mi o víkendu hlásila jedna starší kadeřnice z Kobylis, že už i ona hodlá začít spekulovat. Alespoň trochu. Prý jen pár tisíc. Spekulují tedy i lidé, kteří před měsícem ještě o bitcoinu ani netušili. To tlačí kurs výš a výš. A pochopitelně že to je nebezpečné. To je právě onen znak „bublinovatosti“: Do spekulací se zapojují i investiční laici, jejichž motivem už není ani uchování hodnoty, natož reálné použití, ale pouze svezení na rostoucí vlně. V takový okamžik ovšem začíná celá věc dostávat v jistém smyslu znaky pyramidové hry.

Dosud však ve hře stále nejsou větší instituce. Ty zatím nechtěly investovat svěřené peníze do něčeho tak netradičního jako kryptoměna. Jenže už v prosinci se bude s futures na bitcoin obchodovat na skutečné velké burze, kde instituce běžně nakupují. V tu chvíli může poptávka vyrůst na několikanásobek. I mnozí klienti budou tlačit na instituce, aby jim nevydělávaly jen pár procent. Nakupovat bitcoin na současných cenách je ovšem podle mě už příliš rizikové.

Nechme nyní stranou krátkodobou situaci a krátkodobou bublinu. Z pohledu dlouhodobého jsou důležitá i další rizika. Tím je dnes rostoucí konkurence bitcoinu. Vedle něj existují až desítky jiných kryptoměn (záleží na tom, co vše započteme). Bitcoin je dnes populární, ale jeho postavení může časem vystřídat jiná kryptoměna. Navíc určitě zasáhne regulace. Pro centrální banky i politiky je bitcoin hrozbou. Ovečky opouštějí ekonomiku jimi ovládanou. Viceprezident ECB V. Constancio zopakoval, že bitcoin není měnou a že nemůže ohrozit finanční stabilitu. Proč to říkal? Tohle se přece vždy říká, když se má mezi lidmi vytvořit nějaká představa, jež je falešná. U nás to známe od A. Zápotockého. Ano, chci říct, že si myslím, že bitcoin je specifická měna a že představuje hrozbu pro instituce typu centrální banka. V bitcoinu bude za chvíli dvojnásobek českého HDP. Pro klasický kapitalismus, založený na centrální bance, to je „problém“. Peníze ztratily pána a hlídače. Už pro ně neplatí ani hranice. Centrální banky už nemohou zachraňovat politiky v Řecku a jinde. Dobrý argument z pohledu centrálních bank, proč bitcoin regulovat nebo zakázat.

Tím ovšem nechci říct, že budoucnost není v blockchainu a v digitálních penězích. Naopak. Jeden z členů nejvyššího vedení ECB, Y. Mersch, dokonce ve čtvrtek prohlásil, že by komerční banky měly vytvořit alternativu bitcoinu a zrychlit platební styk. Budoucnost je o tom, že platby budou probíhat okamžitě. Žádné do druhého dne, a ještě za strašné poplatky. Finanční sektor projde v příštích letech ohromnou změnou. Kryptoměny ho donutí.

Nikde ovšem není psáno, že to bude bitcoin. Ten má za sebou pár velkých problémů. Vzpomeňme na pád burzy MtGox nebo na propad kursu počátkem prosince 2013. Tehdy se během 14 dní propadl o 45 %. Tvrzení spekulantů, že je nabídka bitcoinu fixně daná, deflační, a proto nemůže propadnout, nějak neplatila.

Stačí, aby se teď bitcoinu chytily masy, prodaly své domy, zainvestovaly do kryptoměn, a máme zaděláno na problém. Zatím je v kryptoměnách „jen“ pár biliónů korun. To je proti americkým hypotékám v roce 2007 málo, ale my vedle toho máme i globálně drahé akcie, dluhopisy a nemovitosti. Bublina, kam se člověk podívá! Čekáme jen na rozbušku a tou by bitcoin mohl být. A také víme, že centrální bankéři tvrdí, že finanční stabilitu to neovlivní. Neříkali po pádu Lehman Brothers totéž?