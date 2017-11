Zakažte Aeronet, ohrožuje naše děti!

Aeronet to přehnal. Pokud české úřady nepřimhouří oči, je totiž zralý na úřední uzavření. Naprosto nepřijatelné zveřejňování fotografií a jmen dětí ze základních škol bez souhlasu jejich rodičů je možná za Uralem běžné, v Česku se to však opravdu nesmí. Kde je Úřad na ochranu osobních údajů, když ho konečně potřebujeme?

Zaplať Pánbůh a sametová revoluce za to, že v České republice smějí existovat takové fekálie plné hnoje, jako je žumpa ruské imperiální propagandy Aeronet.cz. Přestože obsahy, které tento server publikuje, jsou čirá lež a proputinovská propaganda, v silné demokracii je svoboda slova natolik posvátná, že za ni musíme platit i existencí hnojníků jako Aeronet.

Nyní však tento server zásadním způsobem porušil české zákony, a je potřeba, aby s ním úřady co nejnekompromisněji zatočily. Aby s ním zatočily alespoň tak, jako za podobné přestupky točí s českými „viníky“. Měl by tedy potrestat i viníky - nyní bez uvozovek - z proruského Aeronetu.

Všichni se pamatujeme na příklad muže, kterému v jeho prodejně ukradli drahé jízdní kolo. On dal na Facebook videozáznam z bezpečnostní kamery, která krádež i zloděje zachytila, a díky tomu byl zloděj za pár dní dopaden a kolo vráceno původnímu majiteli. Bez ohledu na to, že záznam kamery byl zveřejněn prokazatelně ve vyšším, celospolečenském zájmu, a bez ohledu na to, že jeho zveřejnění vedlo k odhalení pachatele trestného činu (co by jinak odhalen s největší pravděpodobností vůbec nebyl), dostal majitel kamery za zveřejnění „osobního údaje“ - videa zloděje, co krade - pokutu. Úřad na ochranu osobních údajů mu připlácl několikatisícový trest za nesprávné zacházení s osobními údaji.

Server Aeronet nezveřejňuje jen články o tom, jak je Putin skvělý, v Rusku je dobře, a už v roce 2053 bude mít každý Rus dva páry bot. Aeronet zveřejňuje i texty, které mají jen zvyšovat nervozitu, agresivitu a napětí v naší společnosti, a rozdmychávat naše vlastní skrytá ložiska napětí. Třeba rasismus. Českem již řadu dnů cloumá skandál s rasistickými útoky na teplickou základní školu. Na jejím tablu, které v dobrém úmyslu zveřejnil teplický Deník i se jmény dětí, je totiž hodně dětí cizinců, i z arabských zemí. A tak se ty snědé děti staly terčem osob smýšlejících jako Okamura a na školu se snesla lavina rasistických urážek a vyhrůžek. Z dobře míněného tabla se stala trestní věc - přesněji z vyhrůžek dětem na tom tablu. Takže se zcela zásadně změnila právní situace kolem publikování fotek a jmen těch dětí. Tato naprosto nechutná aféra odrážející nejspodnější proudy tuzemské lidské stoky ale byla trochu tlumena zdrženlivým postojem medií - všichni v průběhu skandálu respektovali soukromí dětí, fotku z tabla publikovali s rozmazanými obličeji, a samozřejmě u fotky nebyla žádná jména. Pak vstoupil do hry Aeronet.

„Skandál 1. třídy ZŠ v Teplicích s tablem plným multikulti prvňáčků odhalil islamizační procesy v České republice. Noviny ihned zcenzurovaly jména školáků, my vám je přinášíme pro vykreslení představy, co se děje za zády naivních českých rodičů!“

A fotka s nerozmazanými obličeji dětí, a seznam jejich jmen a příjmení. V situaci, kdy ty děti jsou terčem série rasistických vyhrůžek, a kdy figurují v trestné činnosti jako oběti, jako terč rasistické nenávisti a vyhrožování. V situaci, kdy je zveřejnění jmen a fotek dětí bez souhlasu jejich rodičů, v momentě jejich ohrožení, absolutně neetické a podle mého soudu i protiprávní. Takže tento text zasílám na Ministerstvo práce a sociálních věcí, to jest na velení OSPODu - a Úřadu na ochranu osobních údajů. Posypte, prosím, ty ruské šváby z Aeronetu pořádnou dávkou DDT.