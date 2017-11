Neuvěřitelná petice: Chceme na pražské Letné Obchodní centrum Jiřího Káry!

Obchodní centrum Letná, budované na místě bývalého „dřeváku“ — dřevěné stavby, v níž sídlila i svatební síň obvodního úřadu, se stalo ztělesněním boje o českou identitu Prahy, a Prahy 7 zvlášť. Navrhované názvy — Obchodní centrum Letná, případně Obchodní centrum Stromovka — jsou nudné, plytké a nijak nepodporují hrdost občanů na jejich lokalitu. Proto je třeba ty názvy odsoudit a pokusit se najít nějaké jméno, které bude odrážet nejlepší kulturní tradice Letné a Prahy 7 vůbec.

Sami občané vyvolali za přejmenování nového obchoďáku kampaň, jež se odkazuje k místním tradicím a na niž by měla být Praha 7 hrdá jako na pěknou ukázku občanské angažovanosti. Na internetu můžeme totiž najít petici, v níž stojí: „My, níže podepsaní, požadujeme přejmenování Letná Obchodní centrum, dříve také Paláce Stromovka, na Obchodní centrum Jiřího Káry. Tento název by měl odkazovat na historii oblasti, kdy se v budově, která stála na místě budoucího obchodního centra, v roce 2000 oženila hvězda Prahy 7 Jiří Kára.“

Kdo ale je — či spíše byl — Jiří Kára?

Je mi potěšením zavzpomínat na rozhovor, jejž jsem s tímto nenápadným hrdinou pro Reflex dělal. Jiří Kára byl vyhlášený letenský zloděj, který vykrádal byty, a také (což je v dnešní době samozřejmost) narkoman a dealer tvrdých drog. Ale narkomanie byla až druhým koníčkem pana Káry, na prvním místě to byl poctivý český alkoholik. Jak vůbec upoutal naši pozornost? Když se Jiří Kára v roce 2007 ženil v pražském Dřeváku na Letné, najal kameramana, který by obřad, jehož se účastnila elita letenských bezdomovců, zachytil pro věčnost. Nahrávka byla určena jen svatebčanům, jednu její kopii však uložili na videokazetách v bytě známého letenského váguse Floyda. Jenže Floyda vykradli a neznámý pachatel dal celé video ze svatby na YouTube. A tím okamžikem se stal Jiří Kára letenskou celebritou.

První díl jeho svatby má nyní na YouTube víc než tři sta tisíc zhlédnutí, ale skutečné číslo bude mnohem vyšší — video se totiž několikrát přemisťovalo, a jednu dobu na YouTube dokonce chybělo. Nyní tam však je, a pokud jste Jirkovu svatbu ještě neviděli, odkazuji na starší článek z Reflexu.

Jiří Kára dal nahlédnout do života letenské galerky tak, že se o tom nezdá ani Heleně Třeštíkové. Když jsem s ním dělal rozhovor, byli již jeho manželka i přátelé po smrti. V galerce se stárne rychle. A asi rok po rozhovoru, který laskavě Reflexu pan Kára poskytl, jsem se dozvěděl, že zemřel i on. A tak je načase jeho osobnosti učinit poklonu, jakou si zaslouží. Jiří Kára se stal pojmem, a na serveru jirikara.cz můžeme dokonce najít k poslechu jeho nejslavnější hlášky. Namátkou cituji: „Mám to v píči. Pivo zasraný. Čurák vydlážděnej. Ser na to, nebo tě tady dokopu! Můžeme si tady zahajlovat? SS Division Valonia!“

Proto se Letenští usnesli zachovat Jiřího Káru zvěčněného v názvu obchodního centra. V současnosti má petice (už jste podepsali?) přes dvanáct set podpisů a přibývají další. Úřady berou iniciativu občanů zcela vážně. „Zabýváme se každou peticí, která na radnici přijde, a stejně tak tomu bude i v tomto případě. Vnímám, že návrh OC Jiřího Káry je pro současný název OC Letná silnou konkurencí, a tak po doručení petice zkontaktujeme investora,“ řekl E15.cz starosta Prahy 7 Jan Čižinský. Takže naděje na zvěčnění Jiřího Káry trvá — a rozhodovat může každý podpis! Takže vyzývám — podepište ve jménu SS Division Valonia také!