Evropská komise: Dovážejme více černochů!

Dnešní svět je skoro stejně bipolární jako za dob studené války. Zatímco v padesátých letech dělil Evropu i svět antagonismus klíčových velmocí - SSSR a USA, dnes Evropu a svět dělí to, zda jsme hodní na uprchlíky a chceme je na svém území. A Evropská komise nyní začíná ty „hodné“ - proimigrační síly - honorovat a doslova s utečenci kupčit, vyprodávat je. Navíc kupčí s utečenci, kteří neutíkají před válkou ve své domovině, ale jen před bídou. A kteří budou mít minimum šancí se v Evropě uchytit.

Komise sedmadvacátého září navrhla zřídit nejméně padesát tisíc míst v novém programu pro legální imigraci. Tentokrát by ale nemělo jít o lidi z válkou zmítané Sýrie, ale o občany zemí, jako Libye, Egypt, Niger, Súdán, Čad nebo Etiopie. Na podporu snah členských států v této oblasti komise vyčlenila půl miliardy eur (13,5 miliardy korun) a komise vyzývá státy, aby samy podporovaly přesídlovací programy například nevládních organizací. Pokud země do programu vstoupí, má za každého uprchlíka z Afriky, kterého přijme, získat deset tisíc euro. Komise bohužel neuvádí, proč bychom měli běžence z Afriky přijímat. V době, kdy k nám proudili běženci ze Sýrie, šlo se odvolávat na humanitární aspekt, na to, že prchají před válkou. U uprchlíků z Afriky je to však jinak. Ti neprchají před válkou, ale před bídou a krutými režimy, které mají doma.

Pokud bychom však přijali tezi, že jsme povinni přijmout všechny občany zemí, kteří si neumějí zařídit u nich doma snesitelné podmínky k životu, tak si holt musíme k nám domů přestěhovat většinu Afriky a Asie. Takže důvod k vytvoření takového imigračního programu je někde v luftě a můžeme se dohadovat o nejrůznějších dobrotruských záminkách - ale racionální zdůvodnění takového kroku nám evropské úřady neposkytly. Je totiž třeba velmi dobře zvažovat, zda přijímat jakékoliv imigranty odkudkoliv, pokud nemají šance se nějak legitimně uchytit v naší společnosti. A to zdrcující většina občanů ze zemí, odkud chceme dovážet uprchlíky, samozřejmě nemá. Jaderný fyzik z Čadu, nigerský programátor ze společnosti Nigerian Letters a synové, případně bodrý súdánský zemědělec, který celý život pásl kozy, se prostě v Evropě neuchytí - a přivážet si je znamená přivážet další příjemce sociálních dávek.

Takže nabídka, že zemím, které budou tyto běžence dobrovolně přijímat, EU vyplatí deset tisíc euro za hlavu, je doslova hanebná. Je to totiž nabídka: Tady máte dvě stě šedesát tisíc korun, a za to se budete až do smrti starat o všechny potřeby zcela neasimilovatelných negramotných běženců bez šance na jakýkoliv slušný život. Proto upřímně doufám, že naše vláda lákavé nabídce odolá a nezačne Afričany dovážet, ani kdyby Brusel platit za jednoho půl mega.