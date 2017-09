Kříže vadí, ale půlměsíce ne? Tož nechme Lidl muslimům

Děj příběhu je až bizarně banální. Řetězec Lidl uvedl do oběhu leták, nabízející řecké zboží. Ovšem na letácích, kde je fotografie řeckých křesťanských kostelů, grafici Lidlu vymazali z kupolí kostelů kříže. Gesto je v současném kontextu náboženských a etnických pnutí velmi vstřícné k muslimům.

Zboží, na kterém je obrázek kříže, ač to nebylo nikde řečeno výslovně, může v představách markeťáků Lidlu někoho odradit, a tak se pozmění realita, vymažou se symboly, na kterých stojí tato kultura, a které ji stvořily. Křesťanské symboly. Těžko předpokládat, že to udělali kvůli satanistům, mnoho uctívačů Ďábla zde nenajdeme, a ani tu není mnoho militantních ateistů.

Takže jde jednoznačně o servilitu, řitní alpinismus směrem k muslimům. Lidl to však nepřiznal, ani když se zvedla vlna kritiky toho hesla. „Naším cílem rozhodně nebylo kohokoliv urazit a omlouváme se, pokud k tomu došlo,“ napsali lidlovci na svůj Facebook.

OK, chtějí být korektní, chtějí být univerzální, nechtějí mít na výrobcích žádné náboženské symboly, řekl by si nepoučený občan. Tak to ale samozřejmě není. Lidl, kterému vadily kříže na křesťanských kostelích, s naprostou samozřejmostí prodává zboží, na kterém je obrázek mešity s tradičním půlměsícem. Islámským půlměsícem, který je symbolem islámu tisíciletí. Zatímco křesťanský kříž vadil, na fotografiích pořízených naším spolupracovníkem jasně vidíme na kupolích mešit muslimské půlměsíce (viz. úvodní foto).

Představme si nyní, že by se řetězec dopustil opačného jednání - že by vymazal z nějaké fotografie půlměsíce, protože jsou symbolem islámu. Lidl by okamžitě čelil smršti sluníčkářské nenávisti, a s největší pravděpodobností by jeho manažeři skočili před soudem za šíření nenávisti - nenávisti k islámu. Když však stejně nenávistný akt provedou proti symbolům křesťanství, je to úplně v pořádku, občanští aktivisté neprotestují, nevládky mlčí, proto protiextremistická policie nekoná a všichni spokojeně přihlížíme, jak se nám tu gumuje křesťanství a místo něj plíživě nastupují symboly islámu. A příslušné protidiskriminační orgány a instituce nedělají nic, protože brojit proti islámu se nesmí.

Na křesťanství si však může plivnout každý. Jde de facto o oficiální postoj, který ovládá mainstream. Proto lidem jako já, které vymazání křížů opravdu naštvalo, nezbývá, než zaujmout stanovisko k té nechutnosti individuálně. Pokud řetězci vadí křesťanské symboly a muslimské ne, tak ať prodává jenom muslimům. Nikdo, kdo není muslim, by od kampaně s křížem neměl do Lidlu ani páchnout, aby tím, že není muslim, neurazil nakupující ženy v burkách. A řetězec by se měl napříště výhradně soustředit na muslimskou klientelu, a učinit poslední kroky, aby se s něm muslimové cítili lépe.

To znamená přestavět v obchodech WC, aby nebyly zády k Mekce, zavést na toalety konvičku s vodou pro klienty, kteří neznají toaletní papír, a zakázat do prodejen vstup Židům. Přeji Lidlu v jejich konání zdar, a doufám, že už je nebudou v obchodech obtěžovat žádní nemuslimští návštěvníci.