Trest za rasismus: Trefa do černého, přesněji bílého

Radek Banga alias Gipsy se pustil do kapely Ortel. Schytal za to kritiku.

S nástupem sociálních sítí nám nastoupil na scénu nový fenomén: rasismus facebookových internetových diskusí. Je nechutný, nepřijatelný a trestuhodný. Ale jak, sakra, adekvátně trestat nový a verbální zločin? Nepodkopeme si tím svobodu slova? Okresní soud v Kladně ukázal, že se s ním umí česká justice spravedlivě a adekvátně vypořádat.

Student David Šmíd se zapojil do loňské velké a emoční diskuse o gestu Radka Bangy. Ten při předávání hudebních cen demonstrativně odešel, když měl přebírat cenu zpěvák Hnídek (starší termín pro všiváka), schovaný za výhrůžným pseudonymem Ortel. O gestu se strhla celonárodní diskuse a onen nešťastný student do diskuse napsal: „Ano, tak se tleská nacismu, teď už zbývá ho rozšířit, co nejvíc to půjde, protože takoví kokoti černí, Židi a tak dál musí opustit naši vlast, bílou vlast, Evropu a táhnout někam do prdele, nebo ještě lépe poslat je do plynu jako dřív.“

Výrok je doslova opřeshubu a přes svůj hluboký respekt ke svobodě slova si myslím, že takovéhle projevy jsou trestuhodné. Když se budeme vzájemně posílat do plynu — zatím verbálně —, tak to dříve nebo později nějakou etnickou válkou skutečně skončí. Proto by všichni posílači do plynu měli jít před soud. Ať už posílají do plynu Židy, muslimy, Romy, nebo cyklisty — ke genocidě se prostě vyzývat nesmí a je dobře, že je to zakázané.

Na druhé straně mince se nám ovšem pošklebuje svoboda slova. Jedna ze základních vymožeností demokracie, jeden ze způsobů, jimž se v demokratické společnosti zajišťuje zpětná vazba. A je rozhodně špatně, když ve společnosti začnou prosazovat nějaké hodnoty tou metodou, že všechny, kteří říkají něco jiného, zavřou do vězení. To samo o sobě totiž demokracii ohrožuje zcela zásadně. Takže kde hledat rozumný kompromis?

Kladenský soud přihlédl k tomu, že je student dvacetileté tele, které se za svoje výroky omluvilo a jež nacamralo na Facebook kydy, kterých dnes lituje. K činu se nejen přiznal, ale také se od činu distancoval. A soud vyřkl (sic!) ortel, jemuž je třeba zatleskat. Mládenec nevyvázne bez trestu, ale rozhodně nepůjde sedět. On si svůj prohřešek odmaká.

Soud mu totiž za ty rasistické projevy uložil trest sta hodin veřejně prospěšných prací. Takže — mládenec si bude do smrti pamatovat, že nemá nabádat k plynování občanů, ale zároveň jej nebude celoživotně stigmatizovat a traumatizovat pobyt v kriminále, který by pro něj byl zcela jistě mimořádně těžký — už vzhledem k jeho věku. Spravedlnosti bylo učiněno zadost, a nedošlo k žádným kolaterálním ztrátám. Takže soudu děkuji a apeluji na potrestaného, aby si svůj trest odpracoval při údržbě židovského hřbitova.