Krást se nemá! Po čtvrté epizodě Hry o trůny to vědí všichni, kdo ji nelegálně viděli dřív

Velký únik – a velké zklamání pro ty, kdo z něj chtěli těžit. Čtvrtý díl sedmé řady seriálové ságy Hra o trůny s názvem Válečná kořist, který v Česku kabelová televize HBO odvysílala dnes ve tři ráno a zopakuje to v osm večer, hackeři vypustili volně na internet už koncem minulého týdne. Jenže koho potěší, když si požitek z velkolepé bitvy lannisterských žoldáků s – vy asi tusíte s kým – zničí vlastní hloupostí a kvůli mizerné kvalitě nahrávky si nemůže řežbu řádně vychutnat? Takováhle válečná kořist jednomu pokazí náladu.

Koncem minulého měsíce hackeři šlohli televizní stanici HBO nějaká ta data. Údajně 1,5 terabytů. Nejprve nikdo netušil, jakou kořist si nájezdníci odnesli, ale když se na internetu objevilo pár zatím neodvysílaných dílů seriálů Hráči a Pokoj 104, hned bylo jasněji. Později, v pátek 4. srpna dopoledne, na síť pronikl i zatím nejnovější díl Hry o trůny.

Podobné problémy už seriál zažil – z aktuální řady unikaly záběry a zřejmě to nebyla plánovaná součást jinak dost promyšleného marketingu HBO. A pamatujete na únik prvních čtyř epizod páté řady v roce 2015? Objevily se na internetu ještě několik hodin před odvysíláním premiéry prvního dílu.

Tentokrát epizodu ovšem nedali na síť novináři (jako v případě prvních čtyř dílů páté řady), vlastní zaměstnanci HBO (jako u pátého dílu šesté řady, kterou viděli předplatitelé HBO Nordic o den dřív než zbytek světa), nebo dokonce tvůrci. Ba ani zmínění hackeři. Na vině je někdo od asijského distribučního partnera HBO, Star India, jejíž vodoznak provázel diváky upirátěného dílu celou epizodou.

A tihle diváci splakali nad výdělkem. I kdyby je nakrásně netrápilo svědomí, protože zhlédnutím kradeného dílu provedli něco neetického, viděli všechna ta napjatá/trapná/agresivní znovushledání, erotická pnutí, vzájemné souboje žen i mužů a nečekaná uniknutí jisté smrti v opravdu mizerné kvalitě.

Soudě podle komentářů, spousta netrpělivců nakonec hořce litovala, že si ty dva dny do premiéry nepočkala, aby si všechno užila v dobrém rozlišení a nemusela se pak za sebe stydět. Ale hádám, že většina fandů Hry o trůny zmíněné komentáře vůbec nečetla. Protože celý víkend běhají po sociálních sítích spoilery a podrobnosti k uniklému dílu, rozumný člověk se facebooku a diskusí v těchto dnech straní.

Doufejme jen, že hackeři zmínění v úvodu nemají k dispozici poslední tři díly sedmé řady a nehodlají je vypustit do éteru. Znáte to buddhistické rčení Zadržuj moč a pocítíš rozkoš? Lao-cʼ měl pravdu: odříkaná radost a týdenní těšení se hraje v magické přitažlivosti Hry o trůny zásadní úlohu. Tenhle seriál rozhodně nebyl stvořen pro binge-watching, už jen proto, že je dějově i emociálně tak zahuštěný, že i zkušený maratonec rád na chvilku postojí a nechá si to všechno znovu projít hlavou.