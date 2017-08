ČNB zdražila peníze. Dočkají se opět „nějakých“ úroků ze svých vkladů i lidé u bank?

Bankovní rada České národní banky ve čtvrtek po téměř deseti letech zvýšila základní úrokovou sazbu. Sice jen nepatrně - přesně o 0,2 procenta - ale zvýšila. Laicky řečeno to znamená, že centrální bankéři zdražili peníze v české ekonomice. Lze očekávat, že v reakci na tento krok se zvýší úroky u hypoték a spotřebitelských i podnikových úvěrů. Zkusme se nyní drze zeptat: pokud se co nevidět zvýší (a to si buďme jisti, že ano) úroky u půjček, zvýší se i úroky u peněz, které mají Češi uloženy na běžných či spořících účtech?

Svým způsobem by to byl návrat k tradičnímu vnímání hodnoty a funkce peněz. V něm platí, že když si někde půjčím, zaplatím úrok. Zároveň však očekávám, že když někomu (bance) půjčím peníze já, dostanu za to úrok i já. Zatímco v poslední době platilo jen to první pravidlo, to druhé ve velkém množství případů ani náhodou. Úročení na běžných účtech bylo nula nula nic, u spořících účtů se jedná o několik málo desetin procenta. V řadě případů je ale tento benefit podmíněn tím, že klient banky hojně využívá produkty dané banky (a tudíž si banka z něj své peníze zpět vytáhne jinak).

Vzhledem k tomu, že většina Čechů dosud nejsou nějakými investičními mágy a své peníze neinvestují do akcií, komodit či jiných instrumentů, leží na běžných účtech v českých bankách tuny jejich peněz. A vzhledem k tomu, že je peněz všude dost, tak bez jakéhokoliv úroku. Tyto prostředky ale mají banky kdykoliv k dispozici a mohou je půjčovat, což také činí. Ale za úroky mnohem vyšší, než za to málo respektive nic, co dávající svým klientům.

V těchto dnech reportují své pololetní výsledky velké tuzemské banky. Stačí se podívat do jednotlivých rozvah a je patrné kolik miliard čistého vydělávají na úvěrech. Jistě, banky jsou tu od toho, aby půjčovaly. Jiní mohou říci, že už jim stabilně i klesají příjmy z poplatků. To je správně. Neberme jim však ani jejich zisky, jen za úvahu stojí, že když tolik vydělávají na penězích, které si půjčují od běžných lidí, měly by jim za to i trošku více platit. Ano, čtete správně, od lidí si „půjčí“ za 0, nebo 0,05 a druhou rukou někomu ty samé peníze půjčí třeba za 5, ale i 10 procent. To je pak slušný byznys!

O Češích se v minulých letech psalo, že se nechají od svých bank hezky dojit či holit a poplatky zkousnou. Ta doba pomalu odchází a nástup bank bez poplatků, které přetáhly statisíce klientů „starých kamenných“ bank, je toho dokladem. Teď už jde jen o to, aby si Češi uvědomili, že i peníze něco stojí a že když je někomu půjčí, měli by za to něco chtít a ne se jen spokojit s bonbonem nebo tuctovou propiskou při návštěvě pobočky.

Česká národní banky zvýšila úroky a zdražila peníze pro všechny. Uvidíme, kdy přistoupí k dalšímu kroku a peníze zdraží ještě víc. Česká ekonomika je rozpálená doběla a je potřeba ji trošku zchladit. Opatření centrálních bankéřů by však měli pocítit všichni. Nejen ekonomika, komerční banky, ale i drobní střadatelé. Jsou to především jejich peníze, které roztáčejí tuto ekonomiku a je logické, že když někomu svými penězi pomáhají a hospodářství tak pouštějí žilou, měli by z toho taky něco mít.