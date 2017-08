Poděkování policii, že nerozehnala technoparty

Středočeský Oseček o víkendu nedobrovolně hostil technoparty, která ani nebyla domluvená s majiteli a pronajímateli pozemku. Přesto policie zvolila vstřícné a nekonfliktní řešení a je to pro ni výborná vizitka. Málokdy je příležitost poděkovat policii za laskavost – tentokrát ale ta chvíle přichází.

Když v pátek začaly najíždět kamiony technařů na louku u Osečku, měl jsem nepříjemné tušení, že se budou opakovat události z roku 2005, kdy Jiří Paroubek nechal rozehnat obušky CzechTek. V něčem byla doba podobná jako teď – tehdy i nyní se množily zákazy, příkazy a buzerace a účastníci Czechteku představovali optimální terč pro policii. „Ukážeme, že umíme udržet pořádek!“ To bylo nejspíše heslo jak zasahujích policistů, tak politiků, kteří je na technaře poslali.

Letos je situace v mnohém podobná. Příkazů, zákazů a jiných buzerací přibyla od roku 2005 ještě celá fůra. Systém je opět v situaci, kdy utahuje šrouby – a najednou se zcela dobrovolně nějaká skupina mladých rozhodne udělat ze sebe terč legální represe. To, že si technaři louku nepronajali a nedohodli se s místními, mohlo posloužit jako dostačující záminka k tomu, aby byla party rozehnána a nějací technaři zmláceni do krve.

A je třeba poděkovat policii, že tu šanci zmlátit mládež nevyužila, že sáhla ke kompromisnímu řešení a nechala party proběhnout ke spokojenosti účastníků. Když totiž na jednu stranu vah dáme skutečnost, že si louku nepronajali, a na druhou stranu vah zase skutečnost, že na té louce nikomu a ničemu neškodili, tak pro normálně myslícího člověka je samozřejmě přijatelnější ta možnost drobného ústupku státu, možnost tolerance, možnost pochopení a vstřícnosti. Nevím, jakým zázrakem či koho moudrým rozhodnutím víkend dopadl tak, jak dopadl: Policisté byli na místě, kdyby se něco zvrhlo a bylo jich potřeba, technaři si zatancovali a jeli domů a nikomu se nic nestalo. Nikdo nikoho nemlátil, po netu nelétají videa těžkooděnců mlátících dredaře, nejsou zboulovaní mládežníci ani vyčerpaní policisté. Prostě party proběhla v pohodě. A stačilo tak málo: Stačilo, aby policie projevila kousek vstřícnosti, aby velitelé zavzpomínali na to, kdy byli sami mladí, a aby se neukazovaly policejní svaly za každou cenu a v každém momentě, kdy by to bylo legální.

Takže policii děkuji za nezásah, za to, že neprohloubili propast mezi systémem a mladými lidmi, za to, že nemlátili kluky a holky, kteří opravdu nedělali nic zlého a jen si přišli na louku zatancovat. Bezpečnostní složky ukázaly, že umějí postupoval laskavě a s rozumem, a já držím celé naší zemi palce, aby se podobný moudrý policejní přístup k zábavě stal tradicí.