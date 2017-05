Šaría na Karlově univerzitě? To není vtip, bohužel | Reflex.cz

V roce 2008, v červnu, OIC revidovalo svoje axiomy a vyškrtlo všechny odkazy na Káhirskou deklaraci ze svých stanov. Od roku 2008 by se měli podle OIC její členové řídit Všeobecnou deklarací lidských práv, což zjevně nedělají. I tak nekonfliktní zdroj jako wiki uvádí, že i poté organizace Human Rights Watch opakovaně kritizovala OIC za nedodržování této deklarace a konstatovala, že OIC chrání a hájí muslimské státy, které porušují lidská práva. Takže došlo k teatrálnímu odmítnutí Káhirské deklarace – šaríe – ale v realitě se OIC nijak nezměnila.

Péče o muslimského pacienta aneb Čeští islamofobové jsou zcela nepříčetní

Jaká je dnes OIC? Skutečně se vzdálila myšlenkám šaríe, nebo jde jen o kamufláž a organizace pořád podporuje extrémní islám? Zeptal jsem se Milana Podlipného, výkonného ředitele Centra pro studium politického islámu, což je neziskovka, která si dala za cíl informovat o hrozbách, které může politický islám představovat: „V roce 2008 sílil mezinárodní tlak na OIC, aby od Káhirské deklarace ustoupila. Takže proběhla změna. Neodsoudili Káhirskou deklaraci a ani neřekli, že není platná. Jen přestala figurovat v základních dokumentech, v chartě OIC. Přepsali tedy chartu a v novém znění najdeme článek deset, odstavec patnáct. Ten říká: „Vznikla nezávislá komise pro lidská práva a byla akceptována všemi ministry zahraničních věcí OIC. Článek patnáct pak říká, že ta komise zajišťuje občanská, politická, sociální a ekonomická práva zakotvená ve smlouvách a prohlášeních organizace a ve všeobecně dohodnutých nástrojích ochrany lidských práv v souladu s islámskými hodnotami. Což je pořád právo šaría.“ Tolik expert.

Takže tahle partička islamistů – protože právo šaría není projev islámu, ale islamismu – pořádá symposium v Praze na univerzitě? Musím přiznat – nechápu. Je to pro mě stejně nepřijatelné, jako byla Nobelova cena míru pro Jásira Arafata. Pokud někdo před deseti lety otevřeně hlásal šaríi a nyní ji prosazuje jen o něco méně hlasitě, je na akademické půdě stejně těžko stravitelný, jako by tam měli besedu bývalí náckové, kteří už nehajlují moc vysoko. Jak je to možné?

S nesmírným překvapením jsem musel konstatovat, že tak velká a mezinárodně respektovaná instituce jako Karlova univerzita nemá na webu mobil na svého tiskového mluvčího. A pevnou linku na něj nikdo nebral ani v pátek večer, ani v sobotu. Takže odpověď na otázku, co pořádání toho symposia vůbec znamená a jak je možné, že hlasatelé šaríe můžou kázat na Karlově univerzitě, nemám. Ani odpověď na dotaz, zda na symposium budou smět nezahalené ženy. Ale až pan mluvčí univerzity pošle odpovědi, samozřejmě je naleznete zde.