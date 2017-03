Poslanec ANO Pilný: Babiš zneužívá střet zájmů!

Jsou dvě možnosti: Buď se hnutí ANO vnitřně rozpadá a některé jeho poslance chytá záchvat pravdomluvnosti, když mluví o svém majiteli. Druhou, pravděpodobnější možností je, že v poslanci ANO Ivanu Pilném zapracovalo podvědomí a on ve stresu řekl něco, co si tajně myslí, ale fakt to neříká nahlas.

Že nekecám: Pusťte si středeční Události, komentáře na ČT24 z jejich internetového archivu. Dvacátá druhá minuta třicátá šestá sekunda záznamu je to podstatné.

V celém pořadu probíhá okouzlující dialog poslanců Miroslava Kalouska a Ivana Pilného. Bez ohledu na to, že Kalousek kdysi prosazoval válku proti marihuaně, zůstává dnes jedním z posledních příčetných politiků v této zemi. Politiků, jejichž sdělení mají obsah, jde o komuniké, sled vnitřně konzistentních myšlenek, které nesou informaci a postoj, názor. To je jinak na české politické scéně opravdu vzácné koření. Takže to dával panu poslanci Pilnému jak Muhammad Ali nějakému začínajícímu boxerovi ze Lhoty.

Díky tomu stoupal ve studiu adrenalin a spolu s ním i hlasitost hovoru. Miroslav Kalousek jasně a pregnantně vyčetl Babišovi konkrétní (a podle popisu skutečně zcela nestandardní a účelovou) operaci při prodeji svých akcií své firmě. Z poslance Pilného na revanš vycházely bubliny a obecné formulace, protože na ta Kalouskova fakta nebylo moc co chytrého říct. Ale věděl, že se musí majitele své strany a ministra financí v jedné osobě za každou cenu a v každém momentě zastávat, a tak se snažil. Ale musel couvat. „Já nepopírám to, že pan ministr Babiš je ve střetu zájmů, který je téměř permanentní,“ vysvětloval – a uváděl, s tím byl Babiš zvolen. Ale jak se potil při vykládání věcí, které nejsou pravda, a navíc je vidět, že nejsou pravda, opravdu znejistěl. A v tu chvíli ho zradilo podvědomí.

„Já jsem zatím neměl žádný důvod pochybovat o tom, že (Babiš) ten střet zájmů zneužívá!" dodal vzápětí. Já se rozesmál (já také nepochybuji o tom, že Babiš svůj střet zájmů zneužívá) a čekal, kdy začne pan poslanec koktat a vysvětlovat, že se přeřekl. On si svého chybného výkonu ale vůbec nevšiml a pokračoval v Andrejově obhajobě: "Nic nikdy nebylo prokázáno!"

Takže pan poslanec Pilný neotočil, nezradil Andreje, jen se v emoci neohlídal a nechal své nevědomí mluvit o Babišovi pravdu. Ukázal, že Freud měl se svou teorií chybných výkonů jako oken nevědomí pravdu. Pan poslanec Pilný totiž nevědomky řekl něco, co samozřejmě dávno ví, co si samozřejmě myslí, to, o čem Babiš nejen jemu, ale celému národu opakovaně a přesvědčivě dodal věrohodné důkazy. Něco, co ví celý stát – ovšem pan poslanec za ANO Pilný se živí tím, že tato fakta o Andrejovi popírá. A tak z něj mimoděk vylétla pravda jak pšouk. Jen doufám, že mu to Babiš promine a nezarazí mu dodávky poctivých párků.