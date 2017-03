Kalousek se prokec, počítá s rozpadem TOP 09

Pražská kavárna již delší dobu starostlivě sleduje vývoj volebních preferencí TOP 09. Vypadá to, že po volbách se půjde domů. Nedělní vystoupení Miroslava Kalouska v pořadu Otázky Václava Moravce odhalilo, že je s nevábnou budoucností TOPky smířen i její předseda, a s jejím koncem prostě počítá.

Prosím psychology, aby tento odstavec nečetli, znají jeho obsah ze školy. Pro nepsychology musím vysvětlit, že jeden z největších psychologů a filosofů dvacátého století, objevitel psychoanalýzy Sigmund Freud, odhalil vícevrstevnou strukturu lidské psychiky. Nejvíc námi cloumají síly zdola, síly našich potlačených pudů a nevědomých myšlenek. Těmto silám říkal Freud id, ono. Na id nasedá ego - naše vědomé já, rovina prožívání a bytí, o které víme na vědomé úrovni, a o kterém míváme tendenci si myslet, že jedná racionálně a účelově, že je moudré. A konečně shora je to ego tísněné superegem, naším svědomím, zvitřnělou podobou otcovských (potažmo civilizačních) příikazů a norem.

V každodenním jednání si myslíme, že jsme plně na rovině ega, že si své jednání kontrolujeme a děláme a říkáme to, co sami chceme. Je to hluboký omyl, většina našich slov a aktů je výsledkem podvědomých tlaků a tíhy superega, naše „svobodné a racionální uvažování“ je většinou jen iluzí. O tom, co se děje v našem podvědomí, se můžeme dozvědět jednak psychoanalýzou, dlouhým a bolestivým procesem sebeuvědomování, ale u druhých osob můžeme snadno sledovat obsahy jejich podvědomí analýzou chybných výkonů. Přeřeknutí, uřeknutí, náhlý iracionální pohyb - to jsou všechno chybné výkony, ze kterých se dá vysuzovat na obsah podvědomí. Podvědomí jakoby „probublávalo“ do našeho egem řízeného chování v podobě chybných výkonů a přeřeků.

Když si pustíte záznam Otázek Václava Moravce z této neděle, uvidíte poměrně nudnou debatu na ekonomické téma. Vzhledem k tomu, že se v diskusi hádá pan předseda Kalousek s panem ministram Jurečkou, jsou masivně přítomny emoce. Kalousek napadá EET, chce říct, že je třeba EET zrušit, a najednou místo toho z chudáka malýho vypadlo: „Prosadíme zrušení TOP 09."

Moravec s Jurečkou se zachovali jako gentlemani a přešli to, já to však komentovat musím. Chybný výkon pana předsedy Kalouska totiž ukazuje, že i přes jisté upozadění v opozici zůstává realistou a vidí budoucnost své strany přesně tam, kde ji vidí i vnímavější veřejnost. Jenom bych jej chtěl uklidnit - TOPku nebude třeba rušit, ona se už v podstatě zrušila sama.