Proč nebude profesor Drahoš prezidentem

Ano, Česká republika konečně má protikandidáta k Miloši Zemanovi v nadcházející prezidentské volbě. Je to kandidát mnohem lepší, než si ho tato země zaslouží, kandidát inteligentní, vzdělaný, noblesní, kultivovaný a nezkompromitovaný. Proto nebude prezidentem.

Tak je to podle mých zdrojů z Akademie jisté. Předseda Akademie věd Jiří Drahoš, který je medii označován jako kandidát na prezidenta, výzvu přijme. I jeho současné výroky už ukazují, že do toho asi půjde: „Do doby odchodu z Akademie (kde mu končí funkce, pozn. aut.) bych považoval za neseriózní cokoli vyhlašovat," sdělil ČTK.

Je to gentleman a umí oddělovat role - ale úmysl kandidovat rozhodně nepopřel. A o podpoře jeho kandidatury uvažují lidovci, TOP 09 i Starostové a nezávislí (STAN). A není žádný důvod, proč by neměl být přijatelný také pro ODS nebo Svobodné - mít nějaký rozumný argument proti tak sofistikovanému kandidátovi je poměrně těžké. Takže pravici má celou, a přesto není valného důvodu, proč by měl vadit levici.

I mám po problému, který mne s blížícími se prezidentskými volbami trápil. Dát hlas Zemanovi nebo Horáčkovi - to bych si radši tu ruku urazil. A nejít volit - to bych se musel čtyři následující roky stydět, že i já jsem spoluviníkem Zemanova znovuzvolení. Ale koho volit, to jsem fakt neměl. Nyní se situace rapidně změnila.

Především - profesor Drahoš je stran vědění, poznání a vzdělání jednoznačně elitou národa. Pokud hledáme nějaké skutečné elity, tak to samozřejmě nejsou ani politici, ani oligarchové, ani zpěváci a hokejisti, ale lidé nejpokročilejší ve výsostně lidské činnosti - myšlení. Takže špičkový vědec Drahoš je z podstaty hloubky svého vzdělání povolán k řízení věcí veřejných.

Druhá zásadní věc je, že pan profesor není srostlý s žádnou stranou, není tedy pravděpodobné, že by z něj byl stranický prezident, který národ rozděluje, ale je dobrá naděje, že by byl prezidentem nadstranickým. Přesto to rozhodně není nováček v top managerské práci - léta řídil Akademii věd k jejímu rozkvětu.

Třetí aspekt spočívá v tom, že je pan profesor absolutně nezkompromitovaný. Ze všech našich politiků jsou něčím nečistým trošku popatláni prakticky všichni, kteří jsou ve veřejném životě delší dobu. Pokud vím - nic zatím neprasklo na paní Němcovou, pana Macha a pana Fialu, ale jinak si na nějaký přešlap dokážu vzpomenout u prakticky celého našeho politického pantheonu. Na pana profesora Drahoše nevím nic, ač drby z Akademie díky přátelům vědcům s chutí sleduji. Jiří Drahoš opakovaně osvědčil praxí, že je to slušný, seriózní a poctivý člověk. Takže konečně mám koho volit za prezidenta.

Trošku blbý je, že díky těm výše jmenovaným dobrým vlastnostem pan profesor s největší pravděpodobností ve volbách neuspěje. Český národ bohužel obvykle upřednostňuje buranství před slušností. Ale to už je jedno - alespoň to zkusíme.