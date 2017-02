Tři zádrhele povinné maturity z matematiky

Maturita z matematiky bude za pár let povinná nejen pro gymnázia a lycea, ale i pro střední odborné školy. Je to na první pohled logický krok: maturanti se učí královně věd třináct let, bystří logické a abstraktní myšlení, a když už existují povinné státní závěrečné zkoušky, pak zrovna matematika by z nich vypadnout neměla. Jenže jsou tu tři zádrhele.