Otevřený dopis zeleným squatterům aneb Komouš Stropnický to rozjel ve velkém

Sociální experimenty s majetkem spoluobčanů jsou levici dány do vínku. Mladá levice, to nejprogresivnější z ní — zelení – mělo o víkendu sjezd. A tak se nám tam naši zelení přátelé sjeli, že začali propagovat znárodňování.

Komouši se rozjeli. Z programu Strany zelených cituji malý odstaveček: „Česká republika má jedny z nejnižších sazeb daně z nemovitostí. Prosazujeme zvýšení těchto daní a jejich zachování jako příjmů obcí. Budeme usilovat o zdanění krátkodobých spekulací na trhu s nemovitostmi. Budeme také prosazovat omezení vlastnického práva v případech, kdy vlastník o nemovitost nepečuje ani ji nevyužívá. Budeme usilovat o legalizaci squattingu.“

Když jsem si to přečetl, nevydržel jsem a napsal té partě, o generaci mladší než já, která už nepamatuje socialismus, hodně sprostý otevřený dopis. Zde je:

Milí mladí soudruzi!

Žil jsem pětadvacet let života v režimu, který zakazoval soukromé vlastnictví, trestal za ně přesně tak, jak to navrhujete Vy. V socialismu. Ten režim byl veskrze špatný a svrhl ho lidový hněv.

Režim se lidsky totálně zkompromitoval už na samém počátku vládnutí, ale jeho konec zavinila až ekonomická porážka, ekonomický krach. Stát založený na popření vlastnictví — v duchu toho, co navrhujete nyní ve svém programu — prostě nemůže existovat a nemůže být soběstačný. Naše země to zažila na vlastní kůži a už třicet let se z toho nemůže vzpamatovat.

A Vy teď přicházíte s novým nespravedlivým, zlovolným a iracionálním útokem na soukromé vlastnictví. Buďte prosím tak laskavi a jděte s tím do háje. Zeleného. Protože historie už dostatečně jasně prokázala, že bez osobního vlastnictví civilizace nejede, že touha po majetku je základním motorem dějin a že kdo se pokusí zrušit vlastnické vztahy, odcestuje urychleně do dějin. Vy teď nabízíte, aby naše země šla touto celosvětově zkompromitovanou levou stezkou znovu.

Takže závěrem: Má-li někdo z Vás kde bydlet, dejte mi prosím vědět. Zvláště pak, pokud bydlíte ve vlastním, a pan Matěj Stropnický ať se ozve, pokud ještě bydlí u rodičů. Okamžitě se v souladu s Vaším návrhem legalizovat squatování stěhuju k Vám domů, protože mám pocit, že o své nemovitosti nepečujete.

A podobně jako dlouho bydlí squatteři bez právního důvodu na Klinice, hodlám se tam usalašit nadlouho. Nelegálně, drze, kořistnicky a levicově se k Vám nakvartýruju — pak snad možná dojdete k názoru, že soukromé vlastnictví a ochrana teritoria jsou základními pilíři civilizace. A že Vaše neomarxistické bludy patří na Kubu.