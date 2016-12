Téma imigrace: Západ prohrává svobodu slova

V holandském městě Sliedrecht dorazila policie do kanceláře místního občana Marka Jongeneela. Policisté mu sdělili, že tweetuje „příliš mnoho" a že by si měl „dávat pozor na svůj tón": jeho tweety „se mohou jevit jako pobuřující". Jaké byly jeho tweety? Také plyn a masokostní moučka? Kdepak! Napsal: „Vysoká škola v Sliedrechtu přichází s návrhem přijmout 250 uprchlíků v průběhu příštích dvou let. To je ale špatný nápad!" Vedle toho napsal na Twitter: „Měli bychom to dopustit?!"

Policejní mluvčí k zákroku (a řadě dalších podobných - policie navštívila kvůli tweetům asi dvacet lidí) lakonicky vysvětlil: Stránky na Facebooku a účty na Twitteru monitoruje v reálném čase deset zpravodajských jednotek "digitálních detektivů", hledají příspěvky, které jdou příliš daleko. Poté, když něco najdou, mohou policisté „navštívit autory a vysvětlit jim, jaký vliv mohou jejich příspěvky nebo tweety mít na internetu." Jinými slovy - Nizozemsko, přestože jde o tradičně tolerantní zemi, aktivně provozuje cenzuru sociálních sítí prostřednictvím policie. Což je fakt, který v roce 2016 děsí.

Nejde jen o Nizozemí. V únoru 2016 v Británii zatkli místního občana Scotta Clarka za post na Facebooku, že syrští uprchlíci by měli „vidět naši odpornou stránku." Také na Facebooku komentoval sexuální útoky na ženy na Silvestra v německém Kolíně nad Rýnem páchané muži arabského či severoafrického vzhledu: „Pokud se něco stane jakékoliv mladé dívce, osobně plivnu do tváře radních, kteří tlačili a tlačili, aby zde byli umístěni." Nebo: „Je to prakticky islámská invaze. Prakticky upadáme. Právě jsem viděl 15 Syřanů v místní hospodě. Jsem proti jejich příjezdu od začátku." Inspektor Ewan Wilson z policejního oddělení v Dunoonu k tomu řekl Guardianu: "Doufám, že zatčení této osoby vysílá jasný signál, že skotská policie nebude tolerovat žádnou formu činností, které by mohly vyvolávat nenávist a provokovat urážlivými komentáři na sociálních sítích."

Podobné causy nalezneme i Německu. Za své posty stáli před soudem manželé Peter a Melanie M. za vytvoření protiimigrační facebookovské stránky. Psali na ní: „Válka a ekonomičtí uprchlíci zaplavují naši zemi. Přinášejí teror, strach, smutek. Oni znásilňují naše ženy a ohrožují naše děti. Udělejme tomu konec!" On dostal devět měsíců podmínku, ona tisíc dvě stě eur pokuty.

Prostě - svoboda slova začíná být v západní Evropě zásadně omezena, pokud byste chtěli vyjadřovat jakékoliv negativní postoje k imigrantům. To samozřejmě je konec demokracie - a tím spíš, že tento stupeň cenzury je nejspíš jen počátkem k cenzorní vlně, která nás ještě čeká.