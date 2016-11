Jedna podstatná věc panu Babišovi v reklamě na EET chybí

Všimněme si tentokrát jedné drobné okolnosti. Ministerská reklama vykresluje celou věc jako báječný nápad – stát narovná podnikatelské prostředí a vybere od dosud podvádějících živnostníků navíc 18 miliard, které se dají využít pro naše blaho. Jedna věc v té reklamě na šťastné a spravedlivé zítřky chybí. Nejspíš záměrně.

720p 480p 360p 240p Reklama Férově pro všechny. REKLAMA Reklama Férově pro všechny. • VIDEO etrzby.cz

Pusťte si a uslyšíte mužný hlas: "Víte, co znamená osmnáct miliard? To jsou třeba platy zdravotníků a vybavení osmnácti nemocnic. Nebo za to může být sto čtyřicet škol a školek. Nebo 280 kilometrů modernizovaných železnic. Nebo pětistovka měsíčně navíc důchodcům. Nebo 900 dětských hřišť. Nebo 2700 špičkových hasičských aut. Nebo 4500 korun měsíčně navíc pro učitele“. Finále má ženský hlas, který ten ráj korunuje slovy „Až 18 miliard ročně navíc pro nás všechny se vybere díky elektronické evidenci tržeb. "

Tak co tady v propagačním výčtu chybí? No přece státní dotace pro velké firmy, třeba i ty páně ministrovy. Prostřednictví koncernu Agrofert ovládá dvě stovky českých, slovenských a zahraničních firem. A i Babišovy firmy dostávají státní (a evropské) dotace.

Reklamní spot tedy mohl a měl ve vypočítávání toho, co stát může za 18 miliard pořídit, pokračovat větou: Nebo na dotace a pobídky pro velké firmy. Podle hesla Chudým brát, bohatým dávat.

O elektronické evidenci tržeb se více dočtete v novém tištěném Reflexu, který vychází 1. prosince.