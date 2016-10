Nový palestinský hrdina: Zabil dva Židy!

Palestinský Arab Musbah Abu Sbeih tento týden v Jeruzalémě zavraždil automatickou puškou dva Židy. Nešlo o mladíka, ale o čtyřicetiletého muže ze střední vrstvy. Jeho rodina vlastní v Jeruzalémě dva domy, takže měl právo používat auto s izraelskými značkami. Zavraždil devětadvacetiletého izraelského policistu a šedesátiletou Židovku. Zanechal na rozloučenou video, kde říká, že zaútočil v reakci návštěvy Židů na Chrámové hoře.

První, kdo vyjádřit svou radost a hrdost nad smrtí dvou Židů byla patnáctiletá dcera teroristy Eman. „Díky bohu, jsme velmi šťastní a hrdí na mého otce," řekla v rozhovoru pro místní palestinskou televizní stanici. A nejde jen o postoj dcery vraha a jeho rodiny. Palestinský vůdce Mahmůd Abbás loni, před zahájením vlny palestinských útoků noži na Židy, prohlásil: „Žehnáme každé kapce krve, která byla prolita pro Jeruzalém. Je to čirá a čistá krev, prolitá pro Alláha. Každý mučedník přijde do ráje." Tím de facto zahájil novou intifadu, sérii vzájemně nekoordinovaných, a o to nebezpečnějších útoků noži na izraeslké civilisty.