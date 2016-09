Další vtip z Hradu: Zeman by v Americe volil Trumpa, srovnal ho s Reaganem

Toho Zeman srovnal se 40. prezidentem USA Ronaldem Reaganem, taktéž republikánem. Poukázal na fakt, že Reaganovi se oponenti před zvolením také vysmívali, že je jen hloupý herec: „A byl to jeden z největších amerických prezidentů,“ uvedl Zeman. „Kdybych byl americkým občanem, ano, volil bych Donalda Trumpa,“ dodal na adresu kandidáta, jenž nedávno zpochybnil povinnost Spojených států pomoci východoevropským státům NATO v případě napadení Ruskem.

Zeman se na Reaganovi tímto srovnáním dopustil dost zásadní manipulace s historickým kontextem i s vůbec nejzákladnějšími principy jeho politiky. Zatímco Donald Trump dráždí Ameriku podlézáním agresívnímu Putinovi, Ronald Reagan označil v osmdesátých letech Sovětský svaz za „říši zla“ a dodnes je svými konfrontačními postoji vůči SSSR proslulý. To Zeman samozřejmě dobře ví.

Když ale pasuje Trumpa do opozice současnému, pacifistickému stylu zahraniční politiky Baracka Obamy, přehlíží fakt, že s Trumpem by se USA světovým strážcem pořádku znovu rozhodně nestaly. Naopak by přistoupily k výraznému snížení nákladů na obranu, Trump by se pravděpodobně snažil americká vojska stáhnout z většiny misí na Blízkém východě.

Dalším zásadním rozdílem mezi bývalým a možným budoucím nejmocnějším mužem planety, který Zeman ignoruje, je politická angažovanost Reagana a Trumpa před prezidentskou kandidaturou. Ronald Reagan se stal čtrnáct let před příchodem do Bílého domu guvernérem státu Kalifornie, tuto funkci vykonával mezi roky 1967 a 1975. Ještě dlouho předtím vedl herecké odbory, tzv. Screen Actors Guild, jako zarytý antikomunista podporoval kandidatury prezidentů Eisenhowera a Nixona. To Trump podporoval postupně demokraty i republikány, sám stihl jednou kandidovat za Reformní stranu, v americkém prostředí marginální.

V této době, tedy v 50. a 60. letech, se Reagan rovněž intenzívně věnoval studiu americké historie a ekonomiky volného trhu. Oproti tomu Trump při vydávání egoistických publikací o svém úspěšném životě v byznysu hlubší ekonomické znalosti nepotřeboval, velkou část svého majetku zdědil, jeho další obchody byly, jak známo, často pochybné.

V době varovné rozpínavosti Putinova Ruska, připomínající časy studené války, působí srovnání putinovce Trumpa s Reaganem spíše úsměvně. Jedná se o další nechtěný prezidentský žert. Uvidíme, jak bude znít, pokud Trump volby vyhraje.