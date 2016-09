EU neměří všem stejně. Jaký je rozdíl mezi zdí v Calais a plotem v Maďarsku?

Západní Evropa a bruselští úředníci zase jednou dali najevo, že považují východní Evropu za periférii, pro kterou platí jiná pravidla než pro Západ. Když stavěli Maďaři na své hranici plot proti imigrantům, bylo zle. Teď však Britové ve Francii stavějí zeď proti imigrantům a je to O.K.

Francouzi a Britové našli společné řešení vleklé krize v Calais, kde se už více než rok ilegální imigranti pokoušejí dostat z Francie do Velké Británie tunelem pod kanálem La Manche. Lezou do kamiónů, skrývají se v nich a občas násilím vrazí do chráněného prostoru tunelu, že jako už jdou.

Nyní jim má v takovém počínání nově zabránit masívní, čtyři metry vysoká protiimigrační zeď. Zeď stavějí Britové na francouzském území jako součást svých protiimigračních opatření. Událost se nesetkala s žádnou masívnější odezvou médií, natožpak politiků. Všichni zeď chápou jako potřebnou. Ale trhněme oponou času o rok dozadu, do loňského podzimu.

Když loni v létě Maďarsko oznámilo stavbu plotu, jenž by chránil maďarské — a zároveň unijní — hranice před imigranty, mohli se všichni podělat. „Jakýkoliv pokus stavět zdi a hranice, to není ta Evropa, kterou my bychom chtěli mít,“ pravila například eurokomisařka pro obchod Cecilia Malmströmová. Rumunský státní tajemník George Ciamba řekl, že plot „protiřečí evropskému duchu“. Mluvčí Evropské komise Natasha Bertaudová řekla, že komise nepodporuje budování žádných plotů a doporučuje zemím EU chránit své hranice jinak. Jak, to neřekla.

Francouzský ministr zahraničí Laurent Fabius zase prohlásil, že Maďarsko plotem nerespektuje společné evropské hodnoty. Jean-Claude Juncker v reakci na stavbu plotu sdělil: „Evropa měla dost dlouho zeď. Nepotřebujeme žádné nové zdi, a už vůbec ne mezi členskými státy Evropské unie.“ Když se u plotu strhla bitka imigrantů s maďarskou policií, Úřad vysokého komisaře Spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) vyjádřil „krajní znepokojení“. Srbsko kvůli maďarské policejní akci na hranici vyjádřilo „co nejostřejší protest“. Prostě — od Maďara by si v té době pes kůrku nevzal.

Rok se s rokem sešel a ještě mnohem pevnější a neprobouratelnější plot proti imigraci se staví ve Francii za britské peníze. Sakra — jak je to možné? Chápu dobře, že když se chce před imigranty chránit východní Evropa, je to projev její zaostalosti a fašizace, zatímco když totéž dělají západní země, je to demokracii posilující opatření? Politika dvojího metru je tak zjevná, že by se mohli zastydět i v Bruseli. Ale oni se nezastydí...