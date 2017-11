„Po sametové revoluci margaríny jely na vlně zdravého životního stylu a novosti, díky čemuž prodeje raketově vystřelily. Od roku 1998 ale jejich spotřeba v podstatě stagnuje. Objevily se pochybnosti o zdravotní vhodnosti margarínů a lidé naopak znovu přišli na chuť máslu, bez kterého se česká kuchyně prostě neobejde,“ vysvětluje Petr Miklík, marketingový manažer Kupi.cz.

Předloni podle údajů ČSÚ zkonzumoval průměrný Čech 5,5 kilogramu másla, zatímco v roce 2007 to bylo jen 4,2 kilogramy. Díky „máslové krizi“ se ale situace v posledních měsících začala prudce měnit. Pomáhá tomu cenová a prodejní politika výrobců margarínů.

Kupi.cz, které dlouhodobě sleduje několik desítek produktů v této kategorii, zjistilo, že průměrná cena za jedno balení margarínu stále osciluje v rozmezí 40 – 45 korun. Akční ceny se pohybují dokonce mezi 25 – 29 korunami. To se nijak nevymyká normálu posledních několika let. Kromě toho server Kupi.cz zaznamenal, že proti stejnému období loňského roku vzrostl v posledních měsících počet slevových akcí na margaríny. Je tedy jasné, že na trhu mezi nadnárodními potravinářskými koncerny, které produkují margaríny, a českými zemědělci s jejich máslem probíhá skrytý souboj o pozice. To potvrzují i čísla z nedávného průzkumu agentury Nielsen, podle které od září 2016 do října 2017 spotřeba másla na hlavu klesla o 16 procent, a naopak prodej margarínů se o 9 procent zvýšil.

A jak to bude na Vánoce s máslem?

„Je možné, že opticky základní cena ještě o něco málo vzroste. Třeba až někam k šedesáti korunám. Očekáváme ale, že to bude spíš marketingový tah a obchodníci budou nabízet akční ceny na úrovni těch současných. V období Vánoc tak podle nás bude možné máslo stále koupit za cenu kolem padesáti korun,“ vysvětluje Petr Miklík. Průměrná cena másla v akci byla toto září 53,47 Kč. Z dat Kupi.cz je zároveň vidět, že počet slevových akcí v posledních měsících klesl. Zatímco ještě v květnu jich bylo 32, v srpnu jen 8, v září 18 a v říjnu opět 8.