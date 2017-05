11. května 1945: Sovětská vojska byla v Praze jen pár hodin, když začalo zatýkání a odsun do gulagů | Reflex.cz

11. května 1945 začala sovětská tajná policie NKVD odvlékat z Prahy lidi do gulagů. Je to dnes 72 let. Když skončila válka, 9. května najednou už nebyl Protektorát Böhmen und Mähren, nebyla nacionálně socialistická Třetí říše. Lidé zažívali zcela novou situaci, v níž mnohdy v předchozích letech již nevěřili, a radovali se, že je čekají jen samé lepší časy. Bohužel sen o svobodě trval velmi krátce.