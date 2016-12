Chelsea Arts Ball: Nejskandálnější novoroční večírek, který úřady navždy zakázaly

Přinášíme vám vzácné snímky z konce roku 1947, kdy se v londýnské Royal Albert Hall odehrávala jedna z divokých oslav neblaze proslulého klubu umělců z Chelsea. Tato novoroční party byla po padesát let považována za nejdekadentnější událost společenské sezóny a to až do roku 1958, kdy ji úřady raději úplně zakázaly. A není se čemu divit, na svou dobu byla totiž zábava na těchto večírcích opravdu nevázaná.