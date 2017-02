Chceš být babišovec? Sekej latinu, jinak máš padáka. A proč hejtman Košta nebude poslední

Oto Košta byl ještě před půl rokem pro Andreje Babiše úžasný lékař, který pomáhá lidem, světová kapacita, manažer, příkladný charakter, propagátor zdravého životního stylu. Vyhrál tamní volby a stal se šéfem kraje. Po pár měsících se Babiš za něj voličům omlouvá, hejtman údajně pije, neřídí kraj efektivně, je nekoncepční, neschopný, odmítá spolupracovat s hnutím a vůbec, má si sbalit saky paky a jít. Napadený Košta se brání: nic z toho není pravda, upozorňoval přece předem, že není loutka, použili ho prý jen jako vějičku na voliče (ti lékaře milují) a teď, když poslušně nevyslyší každičké přání lidí z hnutí, chtějí ho vyměnit za loajálnějšího. Rezignovat odmítá. Vzdor mu samozřejmě nic platný nebude. Půjde.

Stranou nechme osobní rovinu, co si Košta s Babišem a jeho lidmi udělali, co o sobě říkají, jak se kdysi vychvalovali a dnes se kárají. Když se s hnutím loučila poslankyně Kristýna Zelienková, protože jí mj. vadily dotační manévry kolem Čapího hnízda, Babiš ji vyprovodil slovy: „Kristýnka nezapadla do kolektivu, dělala si, co chtěla.“ Podobně nezapadl Košta.

Že hnutí ANO stojí a padá na svém šéfovi, není žádná novinka. Hnutí je Babiš, ostatní jsou od něj odvozeni. A jsme u klíče k problému: Babiš na kandidátky loví jako motýlky osobnosti schopné přilákat voliče, místní autority, lékaře, podnikatele. Program není podstatný, protože vlastně žádný není. Šéf je pružný, názory mění stále, konkrétní program by ho jen svazoval. Jenže ty lovené osobnosti bývají ve svém profesním životě úspěšné, mají vlastní hlavu, vlastní přesvědčení. Těžko takové hejno uhlídat v ohrádce. Silnější jedinci se snaží – tak jak byli doposavad zvyklí – řídit se i svými názory, nejen Babišovými.

Rozhádané partaje český volič nesnáší. Babišův autokratický přístup k řízení firmy/státu mu momentálně vyhovuje. Lovené osobnosti se musí zkrátka rozmyslet: buď budou v babišovské politice sekat latinu, anebo se budou muset poroučet. To je riziko „podnikání“ v hnutí ANO. A do něj šli všichni anoisti přece dobrovolně.