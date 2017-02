Where are you Václav Havel! Demonstranti v americkém Seattlu volali po zesnulém českém prezidentovi

1. 2. 2017 - Ze Seattlu nám poslala čtenářka Anežka Krutská Bailey fotografii, na níž drží protestující ceduli s nápisem Where are you Václav Havel, což v překladu znamená Kde jsi, Václave Havle.

Již několik dní probíhají ve Spojených státech amerických protesty proti tzv. muslimskému banu, jak lidé nazývají jedno z protiimigračních opatření prezidenta Donalda Trumpa. Trump také uvolnil z funkce úřadující ministryni spravedlnosti Sally Yatesovou. Učinil tak poté, co Yatesová podle CNN nařídila ministerským právníkům, aby před soudy neobhajovali prezidentův antiimigrační dekret. Oba tyto kroky zvýšily napětí mezi lidmi, kteří s Trumpem nesouhlasí. Velké protestní akce se nevyhnuly ani Seattlu, který je s více než 662 tisíci obyvateli nejlidnatějším městem státu Washington a celého amerického severozápadu. Právě ze Seattlu nám poslala čtenářka Anežka Krutská Bailey fotografii, na níž drží protestující ceduli s nápisem Where are you Václav Havel, což v překladu znamená Kde jsi, Václave Havle.