Konstantinopol na romantických pohlednicích aneb život v bohaté osmanské metropoli

Název města – Konstantinopol – se však již téměř devadesát let nepoužívá. Jméno města, které mu dal jeho zakladatel Konstantin Veliký, bylo v roce 1930 definitivně změněno na Istanbul. Snímky, jež si můžete prohlédnout v galerii výše, ukazují život běžných obyvatel Konstantinopole. Všechny snímky byly pořízeny v roce 1890 a později byly upraveny speciálními programy, které snímky oživily kolorováním. Snímky sloužily jako pohlednice, které se ve městě prodávaly. Díky později přidaným barvám jsou pohlednice živější, ale také autentičtější, protože kolorování nebylo nijak nešetrné. Díky barvám tak město doslova ožilo.

Na snímcích jsou vidět četné minarety, mešity a barevné muslimské budovy vymalované květinami a ornamenty. To je také typickým znakem arabského umění – takzvaný horror vacui neboli doslova strach z prázdnoty turecké umělce nutil malbami pokrýt vždy celou plochu mešit či dalších staveb, proto je pro arabské umění typická velká zdobnost v jemných květinových či geometrických vzorech. Na snímcích je patrná také další zajímavost, která často překvapí evropské křesťanské obyvatelstvo, jež se dostane například do muslimské části Sarajeva, případně do jakékoliv muslimské země: muslimové mají jiné hřbitovy. Jsou to malé úzké náhrobky s nápisy, nikterak zdobné, téměř vždy bílé a pochopitelně bez křížů.