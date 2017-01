Sto dvacet let stará škola v Marijsku: krutá realita současného Ruska na poetických fotografiích

Marijsko (republika Marij El) leží v evropské části Ruska, přesto se zdá, že se zde čas zastavil. Do Moskvy to sice není tak daleko jako z odlehlých částí Sibiře, prostředků na povznesení životní úrovně sem ale doputuje stejně málo. Fotograf Oleg Ponomarev se vydal do staré pohanské vesnice Sardejal na hranicích s Tatarstánem, aby zdokumentoval příběh sto dvacet let staré školy, kde dodnes probíhá výuka.