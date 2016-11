Fotila a točila nejtvrdší porno, teď ji BBC nominovala mezi inspirativní ženy roku

Narodila se v Kanadě indickým rodičům jako Karenjit Kour Vohra. Ve světě je ale známá jako „Sunny Leone“, jedna z nejslavnějších pornohvězd posledních 15 let. Její fotky a videa pořád najdete na nejrůznějších pornoserverech. Ale v minulých dnech se překvapivě objevila i v britské BBC, která ji zařadila do výběru „100 vlivných a inspirativních žen roku 2016“. Jak je to možné?