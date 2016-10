Nejvtipnější fotografie zvířat roku 2016: Podívejte se na vítězné soutěžní snímky

Comedy Wildlife Photography, to je každoroční soutěž, která vybírá z tisíců fotografií ty, které nejvtipněji zobrazují okamžiky života zvířat v přírodě. 1. října skončilo také vybírání vítězných fotografií, které následně na stránkách soutěže porotci zveřejnili. Vítězný snímek je sice jen jeden, zveřejněno však bylo 15 nejlepších. Soutěž navíc není samoúčelná, nejde jen o potěchu oka - jak deklarují zakladatelé i sami účastníci, ocenění fotografové jsou zapojeni do organizací, které podporují zachování přírodních parků či rezervací. Focením se tedy snaží i o osvětu v oblasti ochrany přírody, a to v mezinárodním měřítku. Na vítězné fotografie se můžete podívat v naší galerii.