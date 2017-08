D11 aneb jak nepostavit dálnici. A jsou dálnice v Česku vůbec dokončitelné?

Dám vám hádanku: Je to nedostavěné, i když se to začalo stavět už v roce 1978. I když je to nedostavěné, neustále se to opravuje. A dál se to nesmí stavět, i když to má stavební povolení. Co je to? Ano, hradecká dálnice D11. Stavbu dalšího jejího úseku minimálně na několik měsíců nově zastavilo hnutí Děti Země.