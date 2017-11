Letos podstoupí eutanazii v Nizozemsku přes 7000 lidí. To je o 70 procent více než před pěti lety

Počet lidí, kteří podstoupí v Nizozemsku eutanazii, letos překročí 7000. To je o téměř 70 procent více než před pěti lety. Poptávka se u vážně nemocných lidí v této zemi prudce zvyšuje už od roku 2002, kdy zákon o eutanazii vstoupil v platnost.

„Pokud zde bylo nějaké tabu (o eutanazii), tak je pryč. Současné generace mají jasnou představu o tom, jak chtějí umřít. Očekávám, že v následujících letech bude o eutanazii ještě větší zájem než nyní,“ řekl pro britský deník The Guardian Steven Pleiter, ředitel nizozemské kliniky, kde se tato asistovaná sebevražda provádí.

Například v roce 2012 ji v Nizozemsku podstoupilo 4188 lidí. Letos to už bude přes 7000 osob. Zákon o eutanazii byl v této zemi přijat v roce 2001 a zákroky se začaly provádět o rok později. Podle zákona může něco podobného povolit pouze lékař, krok musí být „dobře uvážený a dobrovolný“. Souhlas musí vyslovit také jiný doktor, který pacienta neléčí. Uchazeč musí podle předpisů „zažívat nesnesitelné utrpení, které se nedá odstranit nebo zmírnit klasickými ani alternativními postupy“. Samotnému provedení předchází až 15 schůzek s lékaři.

I když je 70 procent žádostí podáváno v Nizozemsku smrtelně nemocnými lidmi, kterým zbývají jen měsíce nebo týdny života, objevují se i případy, kdy o eutanazii žádají lidé s přicházející demencí nebo neřešitelnými psychickými obtížemi. Celkově asistovaná sebevražda dnes představuje 4 procenta všech úmrtí v Nizozemsku.

Eutanazie je povolená za určitých podmínek také v Kanadě, Belgii, Lucembursku, Švýcarsku a některých státech USA (Kalifornie, Washington, Vermont, Montana, Oregon).

V České republice není povolena, usmrcení člověka na jeho žádost by se mělo trestat jako vražda sazbou od 10 do 18 let.