Sportovní zázrak: Skokan z válečné Sýrie se stal hrdinou, získal na mistrovství světa v Londýně medaili

Ghazal trénuje v Sýrii a pokud to finanční možnosti dovolí, odjíždí také do zahraničí. Jenže už šest let se mu do sportu „plete“ válka, která zuří v jeho zemi. Zajímavé ovšem je, že v průběhu posledních let se mu dařilo zlepšovat výkony a bronzová medaile z posledního mistrovství světa v atletice v Londýně je pro něj obrovskou satisfakcí.

„Situace v Damašku byla strašná. Všude se ozývala střelba, výbuchy a výkřiky vyděšených lidí. Moje rodné město bylo v ohni, byl jsem šokovaný a opravdu jsem se bál,“ vzpomínal Ghazal na rok 2012, kdy několik týdnů před olympiádou v Londýně trénoval v Sýrii.

V tu dobu měl být na soustředění v zahraničí, ale zranil si kotník a léčil se doma. Samotná olympiáda ve Velké Británii tehdy nebyla prvořadým sportovním cílem, žádné dobré výsledky nikdo od syrských atletů nikdo neočekával. „Byl to politický krok, jak ukázat světu, že Sýrie je stále ještě naživu,“ vysvětloval skokan do výšky.

Ghazal byl vybrán jako vlajkonoš syrské výpravy v Londýně (to samé se zopakovalo v roce 2016 v brazilském Rio de Janeiru). „Cítil jsem tam neuvěřitelnou atmosféru a lidí nás podporovali, ale obrazy války v ulicích Damašku jsem měl pořád před očima. Snažil jsem se být pozitivní, ale můj mozek mě tehdy odmítal poslouchat,“ popsal své pocity ze zahájení olympiády v Londýně.

V posledních třech letech někdy trénoval i v zahraničí, například v Rusku. Ale v roce 2015 byl povolán zpět do Sýrie, protože tamní atletický svaz neměl na placení jeho pobytu a trenérů v cizině peníze. Tak se přidal ke skupině syrského trenéra Imada Sarraje. Ten ale není specialistou na skok vysoký. O to jsou výsledky Ghazala pozoruhodnější.

V Sýrii někdy trénoval v Damašku, nebo v příměstském městě Latákia, které boje zatím nezasáhly.

Na zlepšování výkonů potřeboval soutěžit častěji se silnou konkurencí na velkých atletických mítincích ve světě. Jenže i to byl problém. Často neměl potřebná víza. Musel cestovat do Kuvajtu a tam se pokusit získat víza. „Všechny ambasády mě ale považovaly za potenciálního imigranta. Důvod? Jsem přece ze Sýrie. Já se ale nechci ze své vlasti odstěhovat,“ popisuje skokan nesnáze s cestováním.

Nakonec se loni podařilo syrskému atletovi získat „schengenské vízum“, čímž se vyřešili alespoň cesty do většiny Evropských zemí. Výsledkem a nesmírnou satisfakcí pak pro něj byl v neděli zisk bronzové medaile na mistrovství světa v Londýně.

Madžedu El Dein Ghazalovi je 30 let, trvalé bydliště má pořád v Damašku a je v tomto městě členem vojenského sportovního klubu. Podle sportovních novinářů i odborníků je obrovským talentem, který kdyby nebyl ovlivněn válečnými problémy své země, mohl by dosáhnout i na mety nejvyšší.