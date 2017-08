Slavný cyklistický závod řeší, zda smí hostesky políbit vítěze na tváře. Prý je to sexistické

Pokud Evropu nezničí někdo jiný, zničí se nesmyslnými spory sama. Důkazem toho je debata, kterou oficiálně vedou pořadatelé jedno z nejslavnějších cyklistických závodů světa, španělské Vuelty. „Výbor odborníků“ tam má rozhodnout, zda je či není sexistické, když hostesky po závodě při předávání ceny políbí cudně vítěze na tváře. Dokonce se objevil i názor, že by se u ceremoniálu v této roli mohli střídat muži se ženami. Zda by pak muži měli také líbat, není ale jasné…

To, co by někoho předtím ani nenapadlo, se řeší letos před Vueltou s naprostou vážností. Do 19. srpna, kdy letošní ročník známého závodu odstartuje, má být oznámen výsledek.

Nevinné líbání na tváře, které vždy probíhá velmi cudně, se nelíbí španělským feministickým skupinám. Ty požadují zrušení této tradice, která se odehrává na stupních vítězů při mnoha sportech (cyklistika, motorismus i další). Podle nich je to sexistické a ponižující. Nikdo samozřejmě hostesky k podobnému jednání nenutí, je to tradice a navíc dostávají za to zaplaceno.

„Skutečně diskutujeme o tom, zda při ceremoniálu líbat, nebo ne. Nebudeme to zakazovat, protože jsme v západní společnosti, ale nemusíme to ani doporučovat,“ řekl vychytrale ředitel závodu Javier Guillen.

Ten ale zašel ještě dál, než by kdo čekal. Novinářům řekl, že by organizátoři mohli vybrat pro předávání cen nejenom ženy, ale i muže. Že by se obě pohlaví střídala. Někteří lidé na španělských sociálních sítích si ale z toho v nadsázce dělali legraci, protože pak se prý zcela jistě ozvou i zástupci transsexuálů, že chtějí mít také své zastoupení.

Jak bude tento zvláštní spor vyřešen, uvidíme za několik týdnů. Na právě skončené Tour de France se líbalo po všech etapách bez problémů.