Amerika řeší velký justiční skandál: Muž je 10 let držen ve vězení bez soudního řízení | Reflex.cz

Kharon Davis byl obviněn společně s dalšími dvěma muži z vraždy Pete Reavese, která se odehrála v jeho domě 6. června 2007. Trojice přišla nakoupit k Reavesovi marihuanu, ale po údajném sporu ho zastřelili několika ranami z pistolí. Pokud by byl Davis uznán vinným, mohl by mu hrozit i trest smrti. Případ popsaly regionální americké noviny Dothan Eagle.

Tuto středu byl Davis předveden před okresního soudce Kevina Moultona, kde si vyslechl podání svého obhájce a žalobce. Případ převzal Moulton v roce 2011 od jiného kolegy, který odešel do důchodu. Obhájci obviněného se ale ptají, co vlastně do té doby soud řešil, když ve věci nekonal.

Další sport nastal o advokáta Davise, jehož syn měl v případu svědčit a právní zástupce možného vraha se tak ocitl ve střetu zájmů. Jenže Davis trval na tom, že si svého obhájce ponechá, což bylo ale také nakonec odmítnuto.

Celkem od roku 2007 proběhlo osm pokusů, jak řádné soudní řízení zahájit, ale to se zatím nepodařilo.

Jeden z mužů obviněných z vraždy drogového dealera, Lorenzo Stacey, byl mezitím dávno uznán nevinným a z vězení byl propuštěn již v únoru 2009. Další, Kevin McCloud, vinným uznán naopak byl a v roce 2011 dostal 99 let vězení. Navíc úřadům přislíbil, že pomůže usvědčit také Davise.

Jak celý podivný případ skončí, zatím není podle amerických médií jasné.