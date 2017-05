Babiš navrhl Sobotkovi na ministra financí poslance Ivana Pilného | Reflex.cz

Vicepremiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš navrhl premiérovi Bohuslavu Sobotkovi (ČSSD) jako nového ministra financí poslance Ivana Pilného (ANO). Novinářům to řekl po dnešní zhruba dvacetiminutové schůzce se Sobotkou. Předsedu sněmovního hospodářského výboru považuje Babiš za nezávislého člověka, který není žádnou jeho loutkou.

"Já myslím, že to je dobrý kandidát, je to zkušený člověk, řídil velké firmy, je zkušený v byznysu. V ekonomice se vyzná a dobře vystupuje na veřejnosti," vysvětlil Babiš, proč navrhuje Pilného. Zopakoval, že si přeje pokračování současné vládní koalice. Premiér předtím odmítl nominaci dosavadní Babišovy náměstkyně Aleny Schillerové i ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO), vadila mu jejich vazba na Babiše či Agrofert.

Babiš doufá v to, že premiér se k návrhu postaví pozitivně. "A ukončíme tenhle ne úplně pozitivní příběh naší vlády. My chceme urychleně, aby ta krize skončila, abychom neotravovali lidi," konstatoval Babiš, který o sobě hovořil jako o ministrovi v demisi a usmíval se při dotazu, zda už se chystá na předvolební kampaň. Nechtěl předvídat, jak by se jeho hnutí zachovalo, kdyby Sobotka odmítl i třetí návrh. "Já se potom vyjádřím, ale je zbytečné o tom teď spekulovat," řekl.

Sobotka potvrdil, že hnutí ANO nabídlo Pilného. "Dnes odpoledne se s ním chci sejít, pak oznámím své rozhodnutí," uvedl. Podle Babiše premiér během schůzky návrh nijak nekomentoval. Pilný dnes ve Sněmovně hájil vydávání zajišťovacích příkazů, jejichž nadužívání kritizuje opozice či sociální demokracie.

Sobotkův návrh na odvolání Babiše, který podle koaličních partnerů zatěžuje kabinet nevyjasněnými okolnostmi svého podnikání, leží na Pražském hradě od 5. května. Kvůli sporu s prezidentem Milošem Zemanem o podpis návrhu Sobotka chystá kompetenční žalobu. Zeman by podle něj měl konat po příletu z cesty Číny, kterou dnes ukončil. Hrad avizoval, že další kroky oznámí až příští týden.