Afghánka byla v Bavorsku zavražděna krajanem, protože konvertovala od islámu ke křesťanství | Reflex.cz

Německá policie ve středu oznámila, že zkoumá náboženský motiv brutální vraždy, která se odehrála v sobotu večer před supermarketem v bavorském městě Prien am Chiemsee. Afghánský azylant, který přišel do země v roce 2013, tam ubodal svoji krajanku. Svědky zločinu byli i dva nezletilí synové zavražděné, které bylo 38 let a která konvertovala od islámu ke křesťanství.