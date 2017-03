Papež prý řekl, že se má zrušit celibát. Bylo by to šokující, kdyby to tak řekl, ale neřekl

Světem od čtvrtka letí překvapivá a šokující zpráva, že papež František v rozhovoru pro německý časopis Die Zeit řekl, že celibát by se mohl u katolických kněží zrušit. Byla by to vpravdě historická informace. Pokud by se zakládala na pravdě… Mediální zkratka je v tomto případě ještě větší, než obvykle. Co přesně papež řekl? Máme skutečně očekávat zrušení celibátu? Jen těžko.

Papež František ve skutečnosti řekl, že je možné uvažovat o svěcení na kněze u mužů, kteří jsou už ženatí. Vyloučil však, že by se již vysvěcení kněží mohli ženit. Vysvětlil i několik podmínek, že o skutečném zrušení celibátu by se nedalo hovořit, protože jakákoli úprava by se netýkala obecně všech a ne ve všech zemích.

V rozhovoru pro Die Zeit se dlouze hovořilo o nedostatku kněží v mnoha místech světa a tím přešla řeč i na možné zrušení celibátu (závazek žít bez manželství, pochází z latinského přídavného jména caelebs = neženatý, svobodný).

František ale neřekl přesně to, co by média tak hojně chtěla slyšet. Říkal, že o některých úpravách se diskutuje a přemýšlí, ne že něco takového se stane. Podívejte se na část rozhovoru, který se celibátu týkal. V překladu ho zveřejnila i česká sekce Vatikánského rozhlasu:

Die Zeit: … Na Štědrý večer se už poněkolikáté nenašel žádný kněz, který by živý betlém mohl doprovázet, což bylo dost bezútěšné. Obrátil jsem se pak na hamburského arcibiskupa s otázkou, jak je možné, že v den, kdy tolik nekatolíků přichází do kostela, tam není žádný kněz. Biskup, který je nový a poměrně mladý, mi rezignovaně odpověděl, že jinde v Německu to vypadá ještě hůř a že neví, co by se dalo dělat. Statistiky jsou ničivé: stále méně kněží, stále méně věřících. Práce je mnoho, ale řada míst čeká na své obsazení.

Papež František: Je to velký problém. Také ve Švýcarsku, kde je to ještě horší, pokud se nemýlím. Mnohé farnosti jsou v rukou schopných žen – říkáte jimGemeindeleiterinnen (pastorační asistentky), které připravují nedělní modlitbu, ale nedostatek povolání je těžký oříšek. Je to problém, který církev musí řešit, snažit se hledat řešení.

Die Zeit: Řekl jste, že je třeba se zaměřit na mladé lidi. Nebylo by je třeba povzbudit něčím, co dnes není možné? Například jim říci, že už není nezbytné, aby se při volbě kněžství vzdávali citového a sexuálního života? Možná je takové zřeknutí nutné, aby se někdo stal biskupem, kardinálem, monsignorem, ale nikoli knězem?

Papež František: Opční celibát přichází do diskuse právě v tomto kontextu, ale především tam, kde je zapotřebí kléru. Avšak opční celibát není řešením.

Die Zeit: A viri probati, muži, kteří navzdory svému manželství mohou přijmout jáhenské svěcení, protože žijí příkladným katolickým životem?

Papež František: Musíme se zamyslet nad tím, zda jsou viri probati určitou možností. Pak ale musíme rozhodnout, jakých úkolů se mohou ujmout, kupříkladu v odlehlých společenstvích.

Die Zeit: Proč pro katolickou církev nenastal správný moment, aby uvolnila anebo zrušila celibát?

Papež František: Církvi jde stále o to, aby rozpoznala příhodný okamžik, pochopila, kdy Duch Svatý něco požaduje. Proto jsem řekl, že se o viri probati dále přemýšlí.

Takže jak je vidět, papež o žádném skutečném zrušení celibátu, které by měla brzy nastat, nehovořil. I když představa je to pro mnohé lákavá.

