Svobodní vyzývají živnostníky k symbolickému protestu proti EET

Strana svobodných občanů vyzývá živnostníky, aby 1. března v poledne na tři minuty symbolicky zavřeli své provozovny na protest proti spuštění druhé fáze elektronické evidence tržeb (EET). Kampaň dnes v Praze představil předseda strany Petr Mach. Symbolická stávka by se podle něj mohla opakovat i v dalších měsících.

"Je to symbolický protest proti tomu, jak se u nás EET zavádí, že do ní nesmyslně spadnou různí stánkaři, drobní prodejci," řekl Mach. Podle něj se podobný projekt neosvědčil v Chorvatsku, které ministr financí Andrej Bbabiš (ANO) v minulosti uváděl jako inspiraci pro EET. Systém přitom podle Macha představuje nadměrnou zátěž pro drobné podnikatele.

Mach prohlásil, že Svobodní budou usilovat o to, aby EET v budoucnu byla dobrovolná. V takovém případě by ale evidence měla umět i další věci, například by umožnila zpracovat pro zapojené podnikatele daňové přiznání. Mach připouští také možnost povinné EET pro firmy, kterým stát už dříve prokáže daňový delikt.

Povinnost evidovat tržby začala platit v prosinci pro restaurace a hotely. Na počátku března se spustí druhá fáze EET, která se bude vztahovat na maloobchodní a velkoobchodní firmy. V roce 2018 budou postupně následovat další obory podnikání. Vláda si od EET slibuje omezení daňových úniků a narovnání podnikatelského prostředí. Pravicová opozice opatření kritizuje a tvrdí, že zlikviduje mnoho drobných živnostníků.

Strana svobodných občanů vznikla v únoru 2009, u jejího zrodu stáli většinou bývalí členové ODS, nespokojení s vývojem občanských demokratů. Od jejího vzniku je předsedou Mach. Svobodní uspěli v roce 2014 ve volbách do Evropského parlamentu, kde získali jeden mandát.

V loňských krajských volbách získali dva mandáty v krajském zastupitelstvu Zlínského kraje. V Parlamentu Svobodní zastoupení nemají. Strana se profiluje výrazně euroskepticky, odmítá například lisabonskou smlouvu a chce referendum k přijetí eura. V ekonomické oblasti prosazují Svobodní co nejmenší zásahy státu a snížení daní.