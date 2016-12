Trump pořádá Silvestra ve svém privátním klubu na Floridě, hostů bude 800, vstupenka stála 15 tisíc

Podobná párty je sice pořádána v klubu každý rok, ale letos byly podle organizátorů vstupenky vyprodány mimořádně rychle. Ostatně, kdo by se nechtěl pozdravit při oslavě na konci roku s novým prezidentem.

Na akci bude kromě rodiny amerického prezidenta přítomen také herec Sylvester Stallone, hudební producent Quincy Jones (je „otcem“ nejprodávanějšího alba historie, Thrilleru od Michaela Jacksona) a další celebrity.

Vstupenky na silvestrovskou párty stály od 525 dolarů (pro členy klubu) po 575 dolarů (pro hosty).

Někteří Američané ale obviňují Trumpa, že je ve střetu zájmů, když pořádá podobné akce za peníze, protože už je zvoleným prezidentem. Tým nové hlavy oponuje tím, že za několik týdnů se Trump nemohl zbavit všech svých podnikatelských aktivit, protože tak rychle to není možné. Navíc se jedná o každoroční tradiční oslavu v soukromém klubu.

Donald Trump po volbách oznámil, že hodlá zanechat podnikání, protože jako prezident by byl skutečně ve střetu zájmů (to Andrej Babiš takto vůbec neuvažuje). Firmy hodlá dát do správy svým dvěma dospělým synům a dcera Ivanka, která je také výkonnou viceprezidentskou Trump Corporation, mu má podle dostupných informací pomáhat v Bílém domě ve Washingtonu a dokonce má jistou dobu hrát jakousi „první dámu v zastoupení“. Prezidentova manželka Melania zůstane ještě půl roku v New Yorku se synem Baronem, který tam dokončí další ročník své školy.

Kritici Trumpa tvrdí, že střet zájmů by se ani tak nemusel projevovat v Americe, jako v zahraničí, protože v mnoha státech světa prezident podnikal. A podobný postup by byl proti národním zájmům USA, protože by toho mohly některé země využívat.