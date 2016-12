Rusko a "přátelský" Trump. Co bude Putin dělat bez nepřítele číslo jedna?

Už během prezidentské kampaně o sobě Donald Trump prohlásil, že „prezident Trump by byl o tolik lepší pro vztahy mezi USA a Ruskem“. Jeho zvolení pak i v Moskvě vyvolalo oslavy. Otázkou ale je, zda nebyly předčasné. S „přátelským“ Trumpem totiž Rusko ztrácí nepřítele číslo jedna, na kterého může svalovat vlastní neúspěchy. A v praxi čelí hned několika výzvám, především propadající se ekonomice. Co to znamená pro Vladimíra Putina, který bude v roce 2018 usilovat o znovuzvolení?