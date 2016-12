Štědrovečerní brutalita městské policie: Strážník postřelil psa, neposkytl pomoc a odjel

Strážníci prováděli kontrolu ve dvě hodiny v noci, a to v místě, kam už údajně roky na kontroly chodí. Pes bezdomoveckého páru, který squat obývá, prý není agresívní, nicméně na příchod městské policie reagoval štěkotem. Krátce poté vytáhl jeden ze strážníků zbraň a na psa vystřelil. Střela zasáhla Chillyho zepředu do hrudníku, vyletěla z boku a pak se zaryla do stehna zadní nohy. Na místo byla kvůli střelbě následně povolána i státní policie, jež vše dvě hodiny sepisovala, a probíhalo šetření.

Policisté po dvou hodinách z místa odjeli, jeden ze strážníků zkusil kontaktovat útulek městské policie v Troji, ale bylo mu řečeno, že pokud jde o zvířata patřící bezdomovcům, mají si to majitelé vyřešit sami. Ti s pomocí sousedů z vedlejšího domu odvezli psa k veterináři, a tím mu zachránili život. Vyšetření ukázalo, že střela naštěstí minula srdce, ale kromě jiného zasáhla plíce, došlo k pneumotoraxu a hrudní dutina se začala plnit vzduchem. Po komplikovaném zákroku je pes hospitalizovaný a je v umělém spánku.

Nákladnou operaci, která vyjde na 20 000–30 000 korun, se rozhodla uhradit organizace Psí život. „Nevíme samozřejmě, co přesně se na místě kontroly stalo, a je možné, že strážník byl psem třeba napaden a měl zákonný důvod vystřelit… Co však víme jistě, že ublížit psovi a neposkytnout mu pak žádnou pomoc, i když k tomu jsou všechny dostupné prostředky, je neomluvitelné! Ale že by byl Chilly nějaký agresor, to se nám moc nezdá – když nás, cizí lidi, viděl poprvé, hned si šel pro pohlazení a olizoval nás, a to dokonce i přes velmi bolestivé zranění,“ píší na svém Facebooku.

Případní dárci se mohou do sbírky zapojit zde.