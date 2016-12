Putin o stavu Ruska: Za naše hospodářské problémy mohou vnitřní potíže

Za potížemi ruského hospodářství stojí vnitřní problémy, jako je nedostatek investic či odborníků. V tradičním projevu o stavu Ruské federace to dnes před zákonodárci prohlásil prezident Vladimir Putin. Řekl také, že Rusko se neobejde bez revize daňového systému, nové mechanismy pak chce zavést do praxe od roku 2019. Putin přislíbil, že do května 2017 vláda představí nový plán ekonomického rozvoje.