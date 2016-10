Vědci stanovili horní limit pro věk člověka – je to 115 let

Může se dlouhověkost lidí nadále prodlužovat? Vědci si myslí, že ano, ale že limitem je 115 let. Jenže i to je hudba budoucnosti a hudba, kterou uslyší pouze několik jedinců.

Limit pro lidský život může být 115 let. To je zjištění, které publikovali experti ve středu na webu respektovaného vědeckého časopisu Nature. Odborníci vycházejí z podrobných analýz dat o lidské dlouhověkosti.

Průměrná délka lidského života přitom skutečně vytrvale roste už od 19. století. Je to kvůli objevu nejrůznějších vakcín, bezpečnějším porodům a úporné snaze porazit rozšířené choroby jakou jsou rakovina či onemocnění srdce.



Data vědců ale ukazují, že zvyšování limitů pro dlouhověkost není nijak jednoduché. „U lidí nad 105 let už ani medicína nedokáže zázraky, ale bude se nadále zvyšovat počet lidí, kteří mají přes sto let. Maximální strop lidského dožití je ale kolem 115 let,“ vysvětloval pro stanici BBC profesor Jan Vijg z Albert Einstein College of Medicine z New Yorku, který se na studii pro časopis Nature podílel.

Existují ale i případy, že pár lidí se prokazatelně dožilo ještě vyššího věku. Například Francouzska Jeanne Calmentová, která zemřela v roce 1997, se dožila až 122 let a 164 dní. Jenže to je skutečně obrovská výjimka.

Někteří jiní vědci ale novou studii o dlouhověkosti zpochybňují, protože podle nich to jsou pouhé odhady, které se nemusí naplnit. Upozorňují například na stále více obézních lidí žijících na světě, kteří podle nich nebudou mít šanci na extrémní dlouhověkost.

Připomínají také známý fakt, že kdysi jiní vědci stanovili nejvyšší možný věk dožití na 85 let, pak na 105 let. A podle některých vědců nebere příliš studie v potaz genové výzkumy, které mohou hranici lidského života dále změnit.

Zcela jinou otázkou ale je, zda lidé vůbec tak dlouho žít chtějí, protože za více než sto let se opotřebuje nejenom tělo, ale také psychika.