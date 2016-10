Většina žen, které dostaly azyl ve Švédsku, nechce pracovat, je to prý proti jejich tradicím

Jen menšina žen, které dostaly v posledních letech azyl ve Švédsku, nastoupí do práce a to přesto, že pro uprchlíky jsou v této skandinávské zemi vytvářena státem dotovaná místa a placeny drahé rekvalifikační kurzy. Jak oznámila v pondělí státní televize SVT, zejména ženy, které přišly z arabských zemí, nechtějí do práce nastoupit vůbec.