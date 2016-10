Chcete zrušit úřad, zákon, paragraf, státní instituci, poplatky nebo daň? Navrhujte, my je zrušíme!

Reflex v červnu spustil nový projekt s názvem “Na zrušení”. Každý týden “rušíme” cokoliv, co je financované z daní a přitom je to zbyteční, nebo přímo škodlivé. Chceme tím upozornit na přemíru byrokracie v Česku a Evropské unii. Přidejte se.

Žijeme v době, která na všechno vyžaduje úřad, směrnici, zákon či alespoň paragraf. V době, kdy k moci přicházejí stíny minulosti, aby člověka znovu kontrolovali na každém kroku a řádně skrz na skrz prodanili. Na všechno je razítko, formulář, zákon, nařízení, vyhláška a přísná hygienická norma. Co kvete, na to se uvalí daň, čemu se nedaří, na to se zřídí dotační program či celý fond případně úřad.

Když se vymyslí nesmysl, příští rok se novelizuje, však on už se sprostý lid přizpůsobí. A když ne, dostane pokutu.

Jen od začátku letošního roku už se pětkrát měnilo znění zákona o dani z přidané hodnoty. A to nás do konce roku ještě dvě změny čekají. Šestkrát letos došlo ke změnám v zákoně o daních z příjmu. Třikrát byl změněn zákon o přestupcích a ještě jedna změna může přijít. A pětkrát se změnilo znění zákona o důchodovém pojištění.

Někdo přece musí říct už dost. Dost další byrokracii, lejstrům, úředním povinnostem, novelám. Dost choutek na centralizované plánování všeho možného. Dost zbytečným úřadům a poplatkům. Dost plýtvání s našimi daněmi.

Bohužel se škodlivé a zbytečné věci užírající peníze daňových poplatníků nebo věci komplikující život příliš neruší. A ž tu úřadů, zákonů, směrnic, dotací, paragrafů, daní, poplatků a fondů na zrušení je.

Od července jsme v Reflexu “zrušili” následující:

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci

Program rozvoje venkova

Orchestr mladých Evropské unie

Podpora spotřeby školního mléka

Evropský institut pro pohlavní rovnost

majetkové daně

Směrnice o ekodesignu

některé pasáže autorského zákona

Vinařský fond

Evropskou nadaci pro zlepšování životních a pracovních podmínek

Evropský stabilizační mechanismus

Výzkumný ústav zemědělské techniky

V nejnovějším Reflexu rušíme i ministerstvo dopravy - důvodů je dost.