Konec pekla bezpečnostních prohlídek na letištích? Dánská firma přišla s převratným řešením

Zná to úplně každý, kdo letěl letadlem – na letišti jste zdržováni frontami, které způsobují důkladné bezpečnostní prohlídky. Z tašky musíte vyndat počítač a parfém dát odděleně do plastikové taštičky. Tomu by mohl být brzy konec. Dánská technologická firma Exruptive už otestovala nový integrovaný skenovací bezpečnostní systém, který by vše zkontroloval najednou. Bez toho, abyste museli věci z tašky vyndat.