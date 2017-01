Šest generací na jedné fotografii. V Británii se povedl unikát

103 let je mezi nejmladším a nejstarším členem rodiny

Mezi nejstarším a nejmladším členem početné rodiny je rozdíl neuvěřitelných 103 let. Rodinu našla britkská BBC, když začala pátrat, jestli nějaká taková rodina vůbec existuje. A existuje – ovšem pouze jediná v celém království.

Nejmladší člen rodiny, Finley Mellor, se narodil loni o Vánocích. V tu chvíli byl rozdíl mezi ním a jeho praprababičkou rozdíl 103 let. Nejstarší členka rodiny se narodila v roce, kdy začala 1. světová válka – 1914. V okamžiku narození nejmladšího potomka byl rozdíl tedy 102 let. V době, kdy rodinu „objevila“ britská BBC, to bylo již 103.

Rodina, v níž je zřejmě jako v jediné ve Velké Británii zastoupeno 6 generací, má jednu zvláštnost: velmi brzy se v ní rodí děti. Přestože trend je spíše opačný, Niky Mellorová, které se v prosinci narodil „poslední“ generační zástupce, je teprve 18 let. Její prarodiče jsou padesátníci, což znamená, že i rodiče Niky měli v mladém věku. Rodina se teď těší nebývalému zájmu britských médií, podle všeho s ní dělalo rozhovory již 6 britských médií.